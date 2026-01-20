Spor yazarları Beşiktaş-Kayserispor maçını değerlendirdi!

İstanbul'da soğuk bir akşam... Zaten sezon boyunca tribünlerde görülen boşluklar, dondurucu havayla birlikte daha da belirginleşti. Avrupa potasından kopmamak ve ikinci yarıya iyi başlamak adına siyah-beyazlılar için bu maçta galibiyet şarttı. Kayserispor maçı kadrosundaki 21 futbolcunun 9'unun Beşiktaş altyapısından yetişmiş olması karşılaşmanın dikkat çeken detaylarından biriydi. Beşiktaş, beklendiği gibi topa sahip olarak başladı. Oyun rakip sahaya yıkılmak istendi ancak Kayserispor topu kazandığı anlarda etkili kontrataklarla ciddi tehlikeler yarattı. Bunun temel sebebi orta sahada yaşanan sayısal dezavantajdı. Kayseri ekibi 4-4-2 dizilişiyle savunma yaparken forvetlerini merkezde konumlandırdı. Bu durum Orkun ve Kartal'ın hem baskı altında kalmasına hem de oyun kurmakta zorlanmasına yol açtı. Beşiktaş bu nedenle kanatlara uzun toplarla çıkmak zorunda kaldı. İlk yarının son bölümünde Toure'nin kaçırdığı net fırsatla skor değişmedi.
İkinci yarıda oyun tamamen kontrolden çıktı. Kayserispor net pozisyonlar buldu, Ersin Destanoğlu yaptığı kritik kurtarışlarla takımını ayakta tuttu. Maç, orta sahaların hızla geçildiği, iki kalede de gol aranan bir kaos futboluna dönüştü. 79. dakikada Salih Uçan ve Jota oyuna girerken, takımın en skorer isimlerinden Cerny'nin kenara alınması büyük bir hataydı. Bu hamlenin ardından tribünlerde sabır taştı. 80. dakikadan sonra Başkan Serdal Adalı ve yönetim istifaya davet edildi. Tepkinin temelinde yönetimsel tutarsızlıklar ve transfer hataları vardı. Göztepe, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kazandığı, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Beşiktaş için kayıp kabul edilemezdi. İlk yarıda net golü kaçıran El Bilal Toure, uzatma dakikalarında kendini affettirdi ve Beşiktaş'a hayati üç puanı getirdi.
TURGAY DEMİR - HAK YERİNİ BULDU
Futbol oynamayı bırakıp, futbolun kuytu köşelerine saklanmaya çalışan takımların son dakikada yedikleri golle mağlup olmaları genel olarak "Hak yerini buldu" şeklinde yorumlanır. Dün yaşanan manzara da bu sınıfa giriyor. Kaleci Bilal başta olmak üzere Kayserisporlu oyuncular sürekli zaman çalmak için çaba harcadılar. Oynamaya değil oynatmamaya için sahaya çıkmışlardı. Az kalsın bu kötü taktikle puan da alacaklardı, neyse ki son dakika golüyle hak yerini buldu ve Bilal, Bilal'in cezasını kesti!..
Hava buz gibi, en az koşan oyuncu bile üşümemek için kendi sınırlarını zorladı doğal olarak. Tempolu bir maç oldu vesselam. Beşiktaş; maçın, topun, atılan şutların, yakalanan pozisyonların sahibiydi ama bir türlü duvarı delemedi... Peki bu işte bir yanlışlık yok mu!? Var tabii.. El Bilal boş alan oyuncusu, kapanan takıma karşı kalabalıklar içinde kaybolup gider. Yani bu şartlarda Cerny, Jota gibi oyuncuları birlikte kullanmak çok daha akıllıca olurdu! Yok eğer siz, "Bilal kafa golü atar ve biz kazanırız" diye bir şey düşünerek kadro kurduysanız ona söyleyecek söz yok!.. Şimdi diyeceksiniz ki; Bilal attı, takım kazandı, sen ne anlatıyorsun!? Ben böyle düşünenlere bir şey anlatmıyorum, sadece çekirge her zaman sıçramaz diyorum.
Futbol akıl oyunudur diyorum, rakip kapanıyorsa araya oynayabilen, adam eksilten oyuncular kullanılır diyorum. Ya da şöyle söyleyeyim; Rafa, Cerny, Cengiz, Jota dörtlüsü ön tarafta olsaydı bu gol bu kadar gecikmezdi… Birini beğenmez, ötekini oynatmazsan işin tesadüflere kalır. Tıpkı dün olduğu gibi.
MUSTAFA ÇULCU - PENALTI & KIRMIZI KART
Beşiktaş kurmayları, ligin ikinci yarısında bambaşka bir takım göreceksiniz deyince; beklentilerimiz yükseldi. Ancak; artan isabetli pas, biraz istek dışında beklentilerimizi doyuracak ilk yarıda bir fark göremedik. Bunaltan baskı ve tempo yok. Şut var, isabet ve gol yok. Toure ve Abraham'ın iki pozisyonu dışında pozisyon yok. Biraz Cerny biraz Orkun ve Toure hepsi o kadar. Kayserispor dersini iyi çalışmış, topu Beşiktaş'a bıraktı, oyunu kendi sahasında kabul etti. Kontratak futboluyla özellikle sol kanattan Cardoso ile gol aradı. İkinci yarı her iki tarafta sonuca gitmek istedi karşılıklı ataklarla tempo yükseldi. Orta alanlar direk geçilerek gol arayışları oldu. Beşiktaş'ın savunmadaki zafiyetleri sürüyor. Cardoso ve Mane'nin pozisyonunda kaleci Ersin çok başarılıydı.
Beşiktaş galibiyet için çok çalıştı. Uzatmalarda, Toure golü ile Beşiktaş'a hayat verdi. Ozan Ergün çabukluğu olmayan bir hakem. Oyunu okuyamadığı için de yer almakta zorlanıyor. Pozisyonların içinde, topun önünde, oyuncuların koşu yollarında kalıyor. Nitekim 55'te kaçamadı, top çarptı. İlk yarıda 15 faul, 2 sarı kart, yarısı gereksiz. Hakemliğin kitabını yazmış rollerine bürünmenize gerek yok! Sürpriz aramayın, oyunu germeyin, önünüzdeki pozisyonu doğru değerlendirin yeter. Maçın en önemli kararı 70'te Bennasser'in kaleden sağ el-kol ile çıkardığı top penaltı ve kırmızı kart olmalıydı. Devam dedi, VAR devreye girmedi. Bennasser'in kafasından giden bir topsa, olay farklı ama yayında kafa teması görünmüyor, topun akışı değişmiyor. Uzatmalarda Toure'nin golü maçı da hakemleri de kurtardı.