Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de son aday Jean-Philippe Mateta! O rakam gözden çıkarıldı

Fenerbahçe'de son aday Jean-Philippe Mateta! O rakam gözden çıkarıldı

Golcü transferinde görüştüğü isimlerde sonuca ulaşamayan Fenerbahçe, rotasını İngiltere'ye çevirdi. Sarı-lacivertliler, Crystal Palace'ın yıldızı Mateta için dev rakamı gözden çıkardı. Resmi görüşmelerin bu hafta başlaması bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 06:50
Fenerbahçe'de son aday Jean-Philippe Mateta! O rakam gözden çıkarıldı

Kadrosuna kaliteli bir golcü katmak isteyen Fenerbahçe, çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Birçok ismi listesinde barındıran sarı-lacivertliler, son olarak gündemine Crystal Palace'ın yıldızı Jean-Philippe Mateta'yı aldı.

Fenerbahçe'de son aday Jean-Philippe Mateta! O rakam gözden çıkarıldı

Bunun nedeni de Alexander Sörloth, Artem Dovbyk, Darwin Nunez ve Vedat Muriqi transferlerinden sonuç alınamaması.

Fenerbahçe'de son aday Jean-Philippe Mateta! O rakam gözden çıkarıldı

Juventus'un teklifini reddeden 28 yaşındaki Fransız golcü için Fenerbahçe transfer heyeti, bu hafta içinde resmi temaslara başlayacak.

Fenerbahçe'de son aday Jean-Philippe Mateta! O rakam gözden çıkarıldı

Palace ile sözleşmesi 2027'de bitecek olan oyuncu için tüm şartlar zorlanacak.

Fenerbahçe'de son aday Jean-Philippe Mateta! O rakam gözden çıkarıldı

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun da onay verdiği isimlerden olan Mateta, bu sezon Crystal formasıyla tüm kulvarlarda 33 maça çıktı ve 10 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

Fenerbahçe'de son aday Jean-Philippe Mateta! O rakam gözden çıkarıldı

İngiliz ekibinin 28 yaşındaki yıldız için 40 milyon euro bonservis talep ettiği sarı-lacivertlilerin ise 35 milyon euro'yu gözden çıkardığı gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'de son aday Jean-Philippe Mateta! O rakam gözden çıkarıldı

Mateta transferi hafta sonuna kadar olumlu ya da olumsuz netleşecek.

Fenerbahçe'de son aday Jean-Philippe Mateta! O rakam gözden çıkarıldı

Crystal Palace, 2021 ocak ayında Mateta'yı Mainz'dan 3.5 milyon euro'ya kiralık olarak kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'de son aday Jean-Philippe Mateta! O rakam gözden çıkarıldı

Oyuncunun performansından memnun olan İngiliz ekibi, 2022 ocak ayında ise 11 milyon euro ödeyerek bonservisini aldı.

Fenerbahçe'de son aday Jean-Philippe Mateta! O rakam gözden çıkarıldı

MİLLİ TAKIMA YÜKSELDİ

Mateta, Crystal Palace'ta sergilediği performansla Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın da dikkatini çekti. Deschamps, oyuncuyu Dünya Kupası Eleme maçlarında kadroya davet etti. 3 maça çıkan Mateta 2 gol attı, Dünya Kupası kadrosunda da yer almak istiyor.

