Fenerbahçe'de En-Nesyri'nin gelişmesi! İtalyan gazeteci açıkladı
Fenerbahçe'de ayrılığı gündemde olan Youssef En-Nesyri ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İtalyan gazeteci Matteo Moretto, Faslı oyuncunun transferindeki son durumu açıklarken İtalya'dan iki kulübe dikkat çekti.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 18:25
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Sarı-lacivertlilerde özellikle golcü takviyesi için listede yer alan yıldız isimler ve kulüpleri ile temaslar devam ederken adı ayrılıkla anılan Youssef En-Nesyri'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Kadıköy ekibinde performansı ile eleştirilerin merkezinde olan Faslı oyuncunun devre arasında veda etmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz yaz döneminde özellikle Suudi Arabistan ekiplerinden gelen tekliflere ret yanıtı veren Fener'in bu kez Nesyri'nin ayrılığına yeşil ışık yaktığı biliniyor.
Bu doğrultuda 28 yaşındaki futbolcuya Premier Lig'den ve Serie A'dan talipler olduğu aktarılıyor. İşte İtalyan gazeteci Matteo Moretto'ya göre Nesyri'nin transferi için süregelen görüşmelerde son durum...
Moretto, Avrupa'dan Nesyri'ye olan ilgiyi doğrularken Faslı oyuncunun Premier Lig'den aldığı bazı teklifleri reddettiğini "En-Nesyri ile ilgilenen birçok takım var, bazı İngiliz kulüplerinden gelen teklifleri reddetti. Kendisi iddialı bir kulüpte oynamak istiyor." sözleri ile açıkladı.
Ünlü gazeteci, İtalya'dan iki kulübü öne çıkardı: Napoli ve Juventus.
Napoli'de sezon sonu Udinese'ye dönmesi beklenen Lorenzo Lucca'nın yerine bir isim arandığı açıklandı. Juventus'un ise Crystal Palace ile Jean-Philippe Mateta'nın transferi konusunda anlaşma sağlayamaması üzerine alternatiflere yöneleceği vurgulandı.
Bu nedenle iki takımın da En-Nesyri için harekete geçme kararı aldığı belirtildi. Ayrıca Moretto'nun aktardığına göre Napoli, yıldız golcü ile transferi için ilk görüşmesini gerçekleştirdi fakat taraflar arasında herhangi bir anlaşma sağlanmadı.