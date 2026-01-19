Fenerbahçe'de En-Nesyri'nin gelişmesi! İtalyan gazeteci açıkladı

Napoli'de sezon sonu Udinese'ye dönmesi beklenen Lorenzo Lucca'nın yerine bir isim arandığı açıklandı. Juventus'un ise Crystal Palace ile Jean-Philippe Mateta'nın transferi konusunda anlaşma sağlayamaması üzerine alternatiflere yöneleceği vurgulandı.

Bu nedenle iki takımın da En-Nesyri için harekete geçme kararı aldığı belirtildi. Ayrıca Moretto'nun aktardığına göre Napoli, yıldız golcü ile transferi için ilk görüşmesini gerçekleştirdi fakat taraflar arasında herhangi bir anlaşma sağlanmadı.