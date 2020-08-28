Fenerbahçe'de Topuk Yaylası kampı sona erdi! Yeni rota... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
28 Ağustos 2020, Cuma
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'de kampı sona erdi! Yeni rota...

Fenerbahçe'de Topuk Yaylası kampı sona erdi! Yeni rota...

'nin 2020/21 sezonu kapsamında 'nda gerçekleştirdiği kamp, maçıyla birlikte sona erdi. Sarı-lacivertliler hazırlıklarını Samandıra 'nde sürdürecek.

2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında 18 Ağustos'ta 'ndaki tesislerinde başladığı kampı, bu akşam ile yapılan hazırlık maçıyla noktaladı.

Sarı-lacivertli kafile, tesislerin sahasındaki maçın ardından otobüslerle 'a hareket etti.

Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki kampta yaptığı hazırlık maçlarında ile 2-2, Alanyaspor ile de 1-1 berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler, yarını izinli geçirdikten sonra 30 Ağustos Pazar günü akşam saatlerinde Samandıra 'nde gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına yeniden başlayacak.

Fenerbahçe, 31 Ağustos Pazartesi günü "The Land Of Legends Cup" turnuvasının ilk maçında Ülker Stadı'nda saat 21.00'de Fraport TAV ile mücadele edecek.

  1. 28.08.2020
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