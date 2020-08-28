Fenerbahçe'de Topuk Yaylası kampı sona erdi! Yeni rota...
Fenerbahçe'nin 2020/21 sezonu kapsamında Düzce Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği kamp, Alanyaspor maçıyla birlikte sona erdi. Sarı-lacivertliler hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sürdürecek.
Fenerbahçe 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında 18 Ağustos'ta Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde başladığı kampı, bu akşam Alanyaspor ile yapılan hazırlık maçıyla noktaladı.
Sarı-lacivertli kafile, tesislerin sahasındaki maçın ardından otobüslerle İstanbul'a hareket etti.
Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki kampta yaptığı hazırlık maçlarında Fatih Karagümrük ile 2-2, Alanyaspor ile de 1-1 berabere kaldı.
Sarı-lacivertliler, yarını izinli geçirdikten sonra 30 Ağustos Pazar günü akşam saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına yeniden başlayacak.
Fenerbahçe, 31 Ağustos Pazartesi günü "The Land Of Legends Cup" turnuvasının ilk maçında Ülker Stadı'nda saat 21.00'de Fraport TAV Antalyaspor ile mücadele edecek.
- 28.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de Topuk Yaylası kampı sona erdi! Yeni rota... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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