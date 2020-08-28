Fenerbahçe'de Jose Ernesto Sosa tehlikesi! O maçta...
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin kısa süre önce kadrosuna kattığı Jose Ernesto Sosa, Süper Lig'in ilk haftasına yetişmeyebilir. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de henüz hiç takımla çalışma fırsatı bulamayan yeni transfer Jose Sosa'nın Rize deplasmanına kadar hazır hale gelmesi zor görünüyor.
Yeni transfer Jose Sosa, ailesiyle birlikte İspanya'da tatil yaptıktan sonra Türkiye'ye dönmüştü.
Arjantinli yıldızın eşi Carolina Alurralde, 24 Ağustos'ta koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Miliyet'in haberine göre Sosa, eşiyle birlikte toplam 14 gün karantina altında kalacak.
Henüz hiç takımla çalışma fırsatı bulamayan tecrübeli orta saha oyuncusunun, ligin ilk haftasındaki Rize deplasmanına kadar hazır hale gelmesi zor görünüyor.
- 28.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de Jose Ernesto Sosa tehlikesi! O maçta... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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