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28 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jose Ernesto Sosa tehlikesi! O maçta...

'de tehlikesi! O maçta...

Fenerbahçe'de Jose Ernesto Sosa tehlikesi! O maçta...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin kısa süre önce kadrosuna kattığı , Süper Lig'in ilk haftasına yetişmeyebilir. İşte detaylar...

'de henüz hiç takımla çalışma fırsatı bulamayan yeni transfer Jose Sosa'nın deplasmanına kadar hazır hale gelmesi zor görünüyor.

Yeni transfer Jose Sosa, ailesiyle birlikte İspanya'da tatil yaptıktan sonra Türkiye'ye dönmüştü.

Arjantinli yıldızın eşi Carolina Alurralde, 24 Ağustos'ta koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Miliyet'in haberine göre Sosa, eşiyle birlikte toplam 14 gün karantina altında kalacak.

Henüz hiç takımla çalışma fırsatı bulamayan tecrübeli orta saha oyuncusunun, ligin ilk haftasındaki Rize deplasmanına kadar hazır hale gelmesi zor görünüyor.

  1. 28.08.2020
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