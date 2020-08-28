Fenerbahçe'de Enner Valencia sağlık kontrolünden geçirildi!  - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
28 Ağustos 2020, Cuma
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'de Enner sağlık kontrolünden geçirildi!

Fenerbahçe'de Enner Valencia sağlık kontrolünden geçirildi!

'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertiler, kısa süre önce İstanbul'a getirttiği Enner 'yı sağlık kontrolünden geçirdi.

, bir transferini daha sonlandırmaya çok yaklaştı. Sarı lacivertliler, kısa süre önce İstanbul'a getirttiği Enner 'yı sağlık kontrolünden geçirdi.

Kanarya, eski kulübü Tigres ile sözleşmesi sona eren Valencia'yı bedelsiz kadrosuna katacak.

Valencia, daha önce Premier Lig ekiplerinden West Ham United ve Everton'da da forma giymişti.

  1. 28.08.2020
  2. Güncelleme: 28.08.2020 14:42
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