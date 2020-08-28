Fenerbahçe'de Enner Valencia sağlık kontrolünden geçirildi!

Fenerbahçe, bir transferini daha sonlandırmaya çok yaklaştı. Sarı lacivertliler, kısa süre önce İstanbul'a getirttiği Enner Valencia'yı sağlık kontrolünden geçirdi.

Kanarya, eski kulübü Tigres ile sözleşmesi sona eren Valencia'yı bedelsiz kadrosuna katacak.

Valencia, daha önce Premier Lig ekiplerinden West Ham United ve Everton'da da forma giymişti.