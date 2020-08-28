Fenerbahçe'de Enner Valencia sağlık kontrolünden geçirildi!
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertiler, kısa süre önce İstanbul'a getirttiği Enner Valencia'yı sağlık kontrolünden geçirdi.
Fenerbahçe, bir transferini daha sonlandırmaya çok yaklaştı. Sarı lacivertliler, kısa süre önce İstanbul'a getirttiği Enner Valencia'yı sağlık kontrolünden geçirdi.
Kanarya, eski kulübü Tigres ile sözleşmesi sona eren Valencia'yı bedelsiz kadrosuna katacak.
Valencia, daha önce Premier Lig ekiplerinden West Ham United ve Everton'da da forma giymişti.
- 28.08.2020
- Güncelleme: 28.08.2020 14:42
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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