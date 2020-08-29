Kanarya yine berabere
Sarı-lacivertliler, 3. hazırlık maçında Erol Bulut’un eski takımı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe’nin golünü 38. dakikada Ferdi Kadıoğlu attı.
ALTAY'DAN BÜYÜK HATA
Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır yediği hatalı golle yeni sezon öncesi yine SOS verdi. Maçın 5. dakikasında Alanyaspor'un kazandığı serbest atışı kullanan Salih Uçan, Altay'ın fazla öne çıktığını görünce 35 metreden topu filelere gönderdi. Altay'ın yaptığı hata sonrası taraftarlar sosyal medyada yönetime yeni kaleci alınması çağrısında bulundu.
GARRY SAKATLANDI
Kanarya'da Garry Rodrigues sakatlandı. İkinci yarıda oyuna giren Yeşil Burun Adalı oyuncu 63. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Rodrigues'in durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak. İlk yarıda Ceyhün Gülselam'ın sert müdahalesi sonrası yerde kalan yeni transfer Mert Hakan Yandaş ise tedavisinin ardından sahaya döndü.
- 29.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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