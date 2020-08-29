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29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Kanarya yine berabere

Kanarya yine berabere

Sarı-lacivertliler, 3. hazırlık maçında ’un eski takımı ile 1-1 berabere kaldı. ’nin golünü 38. dakikada attı.

öncesi yaptığı 3. hazırlık maçında 'la 1-1 berabere kaldı. 'nda oynanan mücadeleye sarı-lacivertli takım; Altay, Gökhan, Zanka, Sadık Çiftpınar, , Luiz Gustavo, , , Deniz Türüç, Ferdi ve Thiam onbiriyle çıktı. Alanyaspor ise Marafona, Ahmet Gülay, Davidson, Efecan, , Efkan, Juan Fran, Fatih Aksoy, Caulker, Ceyhun ve ile maça başladı. İlk gol 6. dakikada Alanyasporlu Salih Uçan'dan gelirken, Fenerbahçe bu gole 38'de ile yanıt verdi. İkinci yarıda başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi. yönetimindeki Kanarya daha önce oynadığı iki hazırlık maçında İstanbulspor'u 4-0 yenerken, 'e yeni yükselen Karagümrük ile 2-2 berabere kalmıştı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşma ile Topuk Yaylası'ndaki kampını da tamamlamış oldu.

ALTAY'DAN BÜYÜK HATA
Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır yediği hatalı golle yeni sezon öncesi yine SOS verdi. Maçın 5. dakikasında Alanyaspor'un kazandığı serbest atışı kullanan Salih Uçan, Altay'ın fazla öne çıktığını görünce 35 metreden topu filelere gönderdi. Altay'ın yaptığı hata sonrası taraftarlar sosyal medyada yönetime yeni kaleci alınması çağrısında bulundu.

GARRY SAKATLANDI
Kanarya'da Garry Rodrigues sakatlandı. İkinci yarıda oyuna giren Yeşil Burun Adalı oyuncu 63. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Rodrigues'in durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak. İlk yarıda Ceyhün Gülselam'ın sert müdahalesi sonrası yerde kalan yeni transfer Mert Hakan Yandaş ise tedavisinin ardından sahaya döndü.

  1. 29.8.2020
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