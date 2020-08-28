Aldair Rodriguez'den flaş itiraf! Fenerbahçe'yi doğruladı

Bir süre önce Fenerbahçe'nin ilgilendiği yönünde iddialar ortaya atılan Perulu golcü Aldair Rodriguez, sarı-lacivertli takımla ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. Ülkesinin basınına açıklamalar yapan Rodriguez, Fenerbahçe ile ilgili soru gelmesi üzerine şu yanıtı verdi:

Evet, Fenerbahçe'nin ilgisi oldu. Bu konuyu babamla menajerim yürüttüler. Somut bir teklif gelseydi beni bilgilendirirlerdi. Ancak teklif gelip gelmemesinin ötesinde, ilgi bile beni daha fazla çalışmaya motive ediyor.

Brezilya ve Arjantin liglerini de beğendiğini sözlerine ekleyen golcü isim, "Brezilya'dan Flamengo, Palmeiras ve Internacional'i seviyorum" diyerek açıklamalarını noktaladı.

ALDAIR RODRIGUEZ KİMDİR?

1994 yılında Peru'nun başkenti Lima'da dünyaya gelen Marcao Aldair Rodriguez Iraola, kariyerine Alianza Lima takımında başladı. Sırasıyla Melgar, Cesar Vallejo, Alianza Atletico ve Binacional'de forma giyen 26 yaşındaki golcünün kulübü ile 2021 kadar süren sözleşmesi bulunuyor. Aldair Rodriguez geride bıraktığımız sezon çıktığı 9 maçta 7 gol ve 2 asiste imzasını attı.