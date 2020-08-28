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Vedat Muriqi Fenerbahçe'de mi kalıyor? Lazio'dan flaş karar
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile her konuda anlaşmaya vardığı iddia edilmişti. Ancak yaşanan son iki gelişme sonrası Lazio flaş bir karar aldı. Peki Vedat Muriqi, Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte transferle ilgili yaşanan son gelişmeler...
28 Ağustos 2020 Cuma 12:31
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Herkes Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferini beklerken iki flaş gelişme yaşandı.
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İtalyan ekibi, uzun süredir Kosovalı golcüyü kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürüyor.
Sıkı pazarlıklar yürüten iki takım arasında anlaşmanın tamamlandığı ve Muriqi'nin de yapılan teklifi kabul ettiği öne sürülmüştü.
Fenerbahçe'nin Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında kadroda yer almaması transferin kesin olarak gerçekleştiği iddialarını kuvvetlendirmişti.
Ancak yaşanan gelişmenin transfer nedeniyle olmadığı belirtildi ve asıl gerçek ortaya çıktı.