Vedat Muriqi Fenerbahçe'de mi kalıyor? Lazio'dan flaş karar

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile her konuda anlaşmaya vardığı iddia edilmişti. Ancak yaşanan son iki gelişme sonrası Lazio flaş bir karar aldı. Peki Vedat Muriqi, Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte transferle ilgili yaşanan son gelişmeler...