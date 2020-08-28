Vedat Muriqi Fenerbahçe'de mi kalıyor? Lazio'dan flaş karar - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Ağustos 2020, Cuma
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Vedat Muriqi Fenerbahçe'de mi kalıyor? Lazio'dan flaş karar

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile her konuda anlaşmaya vardığı iddia edilmişti. Ancak yaşanan son iki gelişme sonrası Lazio flaş bir karar aldı. Peki Vedat Muriqi, Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte transferle ilgili yaşanan son gelişmeler...

28 Ağustos 2020 Cuma 12:31
Vedat Muriqi Fenerbahçe'de mi kalıyor? Lazio'dan flaş karar

Herkes Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferini beklerken iki flaş gelişme yaşandı.

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Vedat Muriqi Fenerbahçe'de mi kalıyor? Lazio'dan flaş karar

İtalyan ekibi, uzun süredir Kosovalı golcüyü kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürüyor.

Vedat Muriqi Fenerbahçe'de mi kalıyor? Lazio'dan flaş karar

Sıkı pazarlıklar yürüten iki takım arasında anlaşmanın tamamlandığı ve Muriqi'nin de yapılan teklifi kabul ettiği öne sürülmüştü.

Vedat Muriqi Fenerbahçe'de mi kalıyor? Lazio'dan flaş karar

Fenerbahçe'nin Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında kadroda yer almaması transferin kesin olarak gerçekleştiği iddialarını kuvvetlendirmişti.


Vedat Muriqi Fenerbahçe'de mi kalıyor? Lazio'dan flaş karar

Ancak yaşanan gelişmenin transfer nedeniyle olmadığı belirtildi ve asıl gerçek ortaya çıktı.

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