Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler! Enner Valencia, Eran Zahavi, Perotti...
Transfer dönemine gösterişli bir giriş yapan Fenerbahçe durmak bilmiyor. Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönüş, Caner Erkin, Novak, Jose Sosa ve Mauricio Lemos gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'de yeni transfer adaylarıyla görüşmeler sürüyor. Fenerbahçe'de ilk açıklanması beklenen isim Enner Valencia oldu. Marcel Tisserand, Eran Zahavi ve Perotti gibi isimler listede bulunuyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve o listede yer alan isimlerde son durum...
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönüş, Caner Erkin, Novak, Jose Sosa ve Mauricio Lemos'u kadrosuna katmıştı. Eksik ve zayıf bölgelerin tespitini yapan teknik heyet transfer için gerekli isim ve bölgeleri belirledi. Sarı-lacivertli takım birçok futbolcu ile ilgileniyor.
MARCEL TISSERAND
Fenerbahçe'de, ilk hedef stoper eksikliğini gidermek. Bu kapsamda sarı-lacivertliler, Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand'ı transfer etmek için girişimlerine devam ediyor.
MAXIMILIANO ROMERO
Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için son aday Maximiliano Romero oldu. Arjantin basınında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe'nin Romero teklifi de belli oldu. Fenerbahçe Maximiliano Romero için oyuncunun kulübü PSV'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.
ENNER VALENCIA
Fenerbahçe'nin anlaştığı yıldız futbolcu Enner Valenciya 26 Ağustos akşamı İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'nin Enner Valencia'yı kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. Valencia sağlık kontrollerinden geçtikten sonra açıklanacak.
ANGELO FULGINI
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak isteyen sarı lacivertliler, imzalarını birer birer attırırken, bu kez sürpriz bir isme kancayı attı. İtalyan Tuttomercato'nun haberine göre şu anda Fransa Lig 1 ekibi Angers forması giyen Angelo Fulgini için Fenerbahçe ile beraber Dinamo Moskova da teklif yaptı. Öte yandan Angers başkanının şu an için bu teklifi reddettiği ifade edilirken, sarı lacivertlilerin oyuncu için yaniden hazırlık yapacağı kaydedildi.
ERAN ZAHAVI
Kariyerini Çin'de sürdüren Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye önerildi. Fenerbahçe bu transfere onay vermesi durumunda, Aralık ayında sözleşmesi bitecek olan İsrailli golcü için bonservis ödemeyecek. Yıllık 2,5 milyon euro maaş talep eden Zahavi, 1 milyon euro da imza parası istiyor.
PEROTTI
Roma ile geçtiğimiz günlerde anlaşamayan Fenerbahçe İtalyan kulübü ile bir kez daha masaya oturma kararı aldı. Kanarya 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu için teklifini güncelleyecek.
ALPASLAN ÖZTÜRK
Göztepe yönetiminin 2 milyon euro bonservis bedeli istediği Alpaslan'a Fenerbahçe, talip olurken, bu kulüplerin şimdilik bu rakamı ödeyerek 26 yaşındaki futbolcuyu transfer etmeyi düşünmediği bildirildi.
- 28.08.2020
- Güncelleme: 28.08.2020 14:35
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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