Fenerbahçe'den Alpaslan Öztürk kararı! Transfer...
Stoper arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon performansı ile dikkatleri üzerine çeken Alpaslan Öztürk ismi ön plana çıkmıştı. Sarı-lacivertli takım, Göztepe'nin istediği 2 milyon euro'yu vermek istemediği için transferi rafa kaldırdı.
Göztepe yönetiminin 2 milyon euro bonservis bedeli istediği Alpaslan'a Fenerbahçe, talip olurken, bu kulüplerin şimdilik bu rakamı ödeyerek 26 yaşındaki futbolcuyu transfer etmeyi düşünmediği bildirildi. Göztepe ile 1 yıl daha mukavelesi bulunan Alpaslan'a Başkan Mehmet Sepil'in, "Sözleşmeni uzatalım" teklifini götürdüğü öğrenildi. Sepil'in talebine henüz yanıt vermeyen Alpaslan'ın düşünmek için süre istediği ifade edildi.
Dış transferde şu ana kadar Kocaelispor'dan Burak, Hatayspor'dan Kubilay, Aris'ten Ideye ve Gorica'dan Ndiaye'yi renklerine bağlayan İzmir ekibinin 5 transfer daha yapacağı açıklandı. Özellikle teknik direktör İlhan Palut'un kaleci ve sol bek takviyelerine öncelik verilmesini istediği bildirildi. Kaleciler Kenan Piric ve Balazs Megyeri ile görüşen kurmayların iki eldivenden biriyle anlaşması bekleniyor. Öte yandan sosyal medyada çıkan haberlere göre kaleci Göktuğ'un Göztepe'den ayrılacağı iddia edildi. Ancak genç kalecinin böyle bir niyetinin olmadığı bildirildi.
- 28.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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