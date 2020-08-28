Fenerbahçe'den Alpaslan Öztürk kararı! Transfer... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
28 Ağustos 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de karar verildi! Alpaslan Öztürk...

'den kararı! ...

Fenerbahçe'den Alpaslan Öztürk kararı! Transfer...

Stoper arayışlarına devam eden 'de geçtiğimiz sezon performansı ile dikkatleri üzerine çeken ismi ön plana çıkmıştı. Sarı-lacivertli takım, 'nin istediği 2 milyon euro'yu vermek istemediği için transferi rafa kaldırdı.

yönetiminin 2 milyon euro bonservis bedeli istediği Alpaslan'a , talip olurken, bu kulüplerin şimdilik bu rakamı ödeyerek 26 yaşındaki futbolcuyu etmeyi düşünmediği bildirildi. Göztepe ile 1 yıl daha mukavelesi bulunan Alpaslan'a Başkan 'in, "Sözleşmeni uzatalım" teklifini götürdüğü öğrenildi. Sepil'in talebine henüz yanıt vermeyen Alpaslan'ın düşünmek için süre istediği ifade edildi.

Dış transferde şu ana kadar Kocaelispor'dan Burak, Hatayspor'dan Kubilay, Aris'ten Ideye ve Gorica'dan Ndiaye'yi renklerine bağlayan ekibinin 5 transfer daha yapacağı açıklandı. Özellikle teknik direktör İlhan Palut'un kaleci ve sol bek takviyelerine öncelik verilmesini istediği bildirildi. Kaleciler Kenan Piric ve Balazs Megyeri ile görüşen kurmayların iki eldivenden biriyle anlaşması bekleniyor. Öte yandan sosyal medyada çıkan haberlere göre kaleci Göktuğ'un Göztepe'den ayrılacağı iddia edildi. Ancak genç kalecinin böyle bir niyetinin olmadığı bildirildi.

  1. 28.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'den Alpaslan Öztürk kararı! Transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA