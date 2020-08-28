Son dakika: Miha Zajc'a Fortuna Sittard talip oldu!
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin yıldız ismi Miha Zajc'a, Fortuna Sittard talip oldu. Aktarılan bilgilere göre yıldız futbolcuyu Hollanda ekibi resmen istedi.
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlerin yollarını ayırmak istediği Miha Zajc'a talip çıktı.
TRT Spor'un haberine göre Sloven yıldızı Hollanda ekiplerinden Fortuna Sittard resmen istedi.
ACUN ILICALI'NIN TAKIMI
Öte yandan Fortuna Sittard'ı kısa süre önce Fenerbahçeliliği ile bilinen Acun Ilıcalı satın almıştı.
Miha Zajc, kariyeri boyunca 240 müsabakada rol alırken 39 gol 39 asistle oynamıştı.
- 28.08.2020
- Güncelleme: 28.08.2020 11:45
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Miha Zajc'a Fortuna Sittard talip oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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