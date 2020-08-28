Son dakika: Miha Zajc'a Fortuna Sittard talip oldu! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
28 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Flaş! Miha Zajc'ı resmen istediler

Son dakika: 'a talip oldu!

Son dakika: Miha Zajc'a Fortuna Sittard talip oldu!

'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin yıldız ismi 'a, talip oldu. Aktarılan bilgilere göre yıldız futbolcuyu Hollanda ekibi resmen istedi.

'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlerin yollarını ayırmak istediği 'a talip çıktı.

TRT Spor'un haberine göre Sloven yıldızı Hollanda ekiplerinden resmen istedi.

ACUN ILICALI'NIN TAKIMI
Öte yandan Fortuna Sittard'ı kısa süre önce Fenerbahçeliliği ile bilinen Acun Ilıcalı satın almıştı.

Miha Zajc, kariyeri boyunca 240 müsabakada rol alırken 39 gol 39 asistle oynamıştı.

  1. 28.08.2020
  2. Güncelleme: 28.08.2020 11:45
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