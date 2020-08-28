Fenerbahçe'nin yeni golcüsünde flaş gelişme! Galatasaray ve Beşiktaş detayı...

Yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı isimlerle yepyeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe, Lemos'un ardından Enner Valencia transferini de sonlandırma aşamasına geldi.

Geçtiğimiz günlerde Ekvadorlu yıldızı Türkiye'ye getirten sarı lacivertlilerin, transferi sonlandırmak için son pürüzleri gidermeye çalıştığı ve transfer için masada olduğu biliniyor.

Öte yandan Fenerbahçe'nin, Enner Valencia'yı Beşiktaş ve Galatasaray'ın elinden kaptığı, sarı lacivertlilerin bu operasyonda büyük bir savaş kazandığı yazıldı.

'O FENERBAHÇE'Yİ SEÇTİ'

Konu ile ilgili yer alan haberde, Beşiktaş ve Galatasaray'ın daha önce Valencia ile ilgilendiği, resmi teklif götürdüğü ancak Valencia'nın Fenerbahçe'yi tercih ettiği okuyuculara aktarıldı.

Enner Valencia kariyeri boyunca 350 maça çıkarken 89 gol 46 asist üretti.