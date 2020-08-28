Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Valencia'da flaş gelişme! Galatasaray ve Beşiktaş... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
28 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'nin golcüsü için flaş gerçek! G.Saray ve Beşiktaş...

'nin yeni golcüsünde flaş gelişme! Galatasaray ve Beşiktaş detayı...

Fenerbahçe'nin yeni golcüsünde flaş gelişme! Galatasaray ve Beşiktaş detayı...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler kısa süre önce Ekvadorlu golcü 'yı kadrosuna dahil etmek için İstanbul'a getirtmişti. Konu ile ilgili yazılan haberde, daha önce West Ham United ve Everton formaları da giyen yıldız futbolcunun yeniden Avrupa'ya döneceği bilgisi verilirken, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da Valencia'nın peşinde olduğu ancak oyuncunun Fenerbahçe'yi seçtiği yazıldı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Yaz sezonunda kadrosuna kattığı isimlerle yepyeni bir yapılanmaya giden , Lemos'un ardından transferini de sonlandırma aşamasına geldi.

Geçtiğimiz günlerde Ekvadorlu yıldızı Türkiye'ye getirten sarı lacivertlilerin, transferi sonlandırmak için son pürüzleri gidermeye çalıştığı ve transfer için masada olduğu biliniyor.

Öte yandan Fenerbahçe'nin, Enner Valencia'yı Beşiktaş ve Galatasaray'ın elinden kaptığı, sarı lacivertlilerin bu operasyonda büyük bir savaş kazandığı yazıldı.

'O FENERBAHÇE'Yİ SEÇTİ'
Konu ile ilgili yer alan haberde, Beşiktaş ve Galatasaray'ın daha önce Valencia ile ilgilendiği, resmi teklif götürdüğü ancak Valencia'nın Fenerbahçe'yi tercih ettiği okuyuculara aktarıldı.

Enner Valencia kariyeri boyunca 350 maça çıkarken 89 gol 46 asist üretti.

  1. 28.08.2020
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