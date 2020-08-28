Fenerbahçe'nin yeni golcüsünde flaş gelişme! Galatasaray ve Beşiktaş detayı...
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler kısa süre önce Ekvadorlu golcü Enner Valencia'yı kadrosuna dahil etmek için İstanbul'a getirtmişti. Konu ile ilgili yazılan haberde, daha önce West Ham United ve Everton formaları da giyen yıldız futbolcunun yeniden Avrupa'ya döneceği bilgisi verilirken, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da Valencia'nın peşinde olduğu ancak oyuncunun Fenerbahçe'yi seçtiği yazıldı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı isimlerle yepyeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe, Lemos'un ardından Enner Valencia transferini de sonlandırma aşamasına geldi.
Geçtiğimiz günlerde Ekvadorlu yıldızı Türkiye'ye getirten sarı lacivertlilerin, transferi sonlandırmak için son pürüzleri gidermeye çalıştığı ve transfer için masada olduğu biliniyor.
Öte yandan Fenerbahçe'nin, Enner Valencia'yı Beşiktaş ve Galatasaray'ın elinden kaptığı, sarı lacivertlilerin bu operasyonda büyük bir savaş kazandığı yazıldı.
'O FENERBAHÇE'Yİ SEÇTİ'
Konu ile ilgili yer alan haberde, Beşiktaş ve Galatasaray'ın daha önce Valencia ile ilgilendiği, resmi teklif götürdüğü ancak Valencia'nın Fenerbahçe'yi tercih ettiği okuyuculara aktarıldı.
Enner Valencia kariyeri boyunca 350 maça çıkarken 89 gol 46 asist üretti.
- 28.08.2020
- Son dakika: Adana Demirspor Ümit Özat'la anlaşmaya vardı
- Son dakika: Miha Zajc'a Fortuna Sittard talip oldu!
- Beşiktaş'ın golcüsüne talip var! Larin için transfer görüşmesi...
- Galatasaray - İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS maçı şifresiz mi?
- Mario Lemina Galatasaray'a veda etti!
- İki takım arasındaki görüşmeler bu hafta başlıyor! Fenerbahçeli yıldız...
- Erol Bulut'tan tam 8 isme veto! "Kendinize kulüp bulun"
- Galatasaray ve Beşiktaş arasında yılın takası! Dorukhan...
- Fenerbahçe'ye Lemos'un ardından bir stoper daha! Transfer ücreti...
- Flaş gelişme! Beşiktaş'ın teklif götürdüğü yıldızın menajeri...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin yeni golcüsünde flaş gelişme! Galatasaray ve Beşiktaş detayı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.