Fenerbahçe'ye Lemos'un ardından bir stoper daha! Transfer ücreti... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Ağustos 2020, Cuma
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Fenerbahçe'ye Lemos'un ardından bir stoper daha! Transfer ücreti...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler bu sezon yaptığı transferlerle gücüne güç katarken, son olarak Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'u duyurmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Kanarya, Lemos'un yanına getireceği ismi buldu. Aktarılan bilgilere göre Süper Lig devi, oyuncu ile anlaşma sağlarken verilecek ücret de belli oldu. İşte detaylar...
28 Ağustos 2020 Cuma 08:54 Güncelleme: 28.08.2020 08:54
Fenerbahçe'ye Lemos'un ardından bir stoper daha! Transfer ücreti...

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, defans hattını güçlendiriyor.

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Fenerbahçe'ye Lemos'un ardından bir stoper daha! Transfer ücreti...

Geçen sezon şampiyonluğu kaybeden sarı-lacivertliler savunmada ciddi sıkıntılar yaşamıştı.

Fenerbahçe'ye Lemos'un ardından bir stoper daha! Transfer ücreti...

Sakatlıklar, bu bölgeye zamanında takviye yapılmaması ve Jailson ısrarı takımı yarıştan koparmıştı.

Fenerbahçe'ye Lemos'un ardından bir stoper daha! Transfer ücreti...

Bu sefer sarı-lacivertliler işi sağlam tutuyor. Yeni sezonda 4 hatta 5 stoperin olacağı bir kadro planlanıyor.

Fenerbahçe'ye Lemos'un ardından bir stoper daha! Transfer ücreti...

Ligde takım ve maç sayısının artmasıyla birlikte kadro derinliği çok önemli bir hale geldi.

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