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Fenerbahçe'ye Lemos'un ardından bir stoper daha! Transfer ücreti...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler bu sezon yaptığı transferlerle gücüne güç katarken, son olarak Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'u duyurmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Kanarya, Lemos'un yanına getireceği ismi buldu. Aktarılan bilgilere göre Süper Lig devi, oyuncu ile anlaşma sağlarken verilecek ücret de belli oldu. İşte detaylar...

28 Ağustos 2020 Cuma 08:54 Güncelleme: 28.08.2020 08:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





