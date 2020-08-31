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Fenerbahçe Kadıköy'de sahne alıyor! İşte Antalyaspor maçı 11'i
Topuk Yaylası kampı sona eren Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Ülker Stadyumu'nda özel bir turnuva maçında Akdeniz ekibini konuk edecek. Teknik direktör Erol Bulut bu karşılaşma öncesi ilk 11'ini belirlerken, sarı-lacivertlilerde birçok ilk yaşanacak.
31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:26
Güncelleme: 31.08.2020 11:26
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Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, ilk kez bir hazırlık maçında Kadıköy'e çıkıyor.
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The Land of Legends Cup kapsamında bugün saat 21.00'da Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile karşılaşacak sarı-lacivertlilerde, birçok isim farklı bir heyecan yaşayacak.
Mücadele D-Smart'tan ekranlara gelecek. En son 1999'da futbolcuyken Kadıköy'e çıkan Erol Bulut, Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak ilk kez adım atacak.
Ayrıca Gökhan Gönül ve Caner Erkin de 4 sene sonra Ülker Stadı'na sarı-lacivertli formayla gelecek. Novak, Thiam, Sinan Gümüş ve Lemos gibi yeni isimler de ilk heyecanlarını tecrübe edecek.
Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor;