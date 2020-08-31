Fenerbahçe Kadıköy'de sahne alıyor! İşte Antalyaspor maçı 11'i - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçe Kadıköy'de sahne alıyor! İşte Antalyaspor maçı 11'i

Fenerbahçe Kadıköy'de sahne alıyor! İşte Antalyaspor maçı 11'i

Topuk Yaylası kampı sona eren Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Ülker Stadyumu'nda özel bir turnuva maçında Akdeniz ekibini konuk edecek. Teknik direktör Erol Bulut bu karşılaşma öncesi ilk 11'ini belirlerken, sarı-lacivertlilerde birçok ilk yaşanacak.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:26 Güncelleme: 31.08.2020 11:26
Fenerbahçe Kadıköy'de sahne alıyor! İşte Antalyaspor maçı 11'i

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, ilk kez bir hazırlık maçında Kadıköy'e çıkıyor.

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Fenerbahçe Kadıköy'de sahne alıyor! İşte Antalyaspor maçı 11'i

The Land of Legends Cup kapsamında bugün saat 21.00'da Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile karşılaşacak sarı-lacivertlilerde, birçok isim farklı bir heyecan yaşayacak.

Fenerbahçe Kadıköy'de sahne alıyor! İşte Antalyaspor maçı 11'i

Mücadele D-Smart'tan ekranlara gelecek. En son 1999'da futbolcuyken Kadıköy'e çıkan Erol Bulut, Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak ilk kez adım atacak.

Fenerbahçe Kadıköy'de sahne alıyor! İşte Antalyaspor maçı 11'i

Ayrıca Gökhan Gönül ve Caner Erkin de 4 sene sonra Ülker Stadı'na sarı-lacivertli formayla gelecek. Novak, Thiam, Sinan Gümüş ve Lemos gibi yeni isimler de ilk heyecanlarını tecrübe edecek.

Fenerbahçe Kadıköy'de sahne alıyor! İşte Antalyaspor maçı 11'i

Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor;

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