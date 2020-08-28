"Fenerbahçe şampiyon olamazsa yandığının resmidir!"
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, yaptığı transferlerle adından en çok söz ettiren kulüp konumunda. Sarı-lacivertliler yeni sezonda şampiyonluktan başka bir şey düşünmezken, yapılan bu transferler kimi çevrelerin tepkisine neden olurken, taraftarlar durumdan oldukça memnun. Fotomaç yazarlarından Hakkı Yalçın sarı-lacivertli ekibin içinde bulunduğu durum hakkında değerlendirmelerini kaleme alırken, Fenerbahçe'nin bu sene de şampiyon olamaması durumunda işinin oldukça zor olduğunu ifade etti. İşte o yazı...
28 Ağustos 2020 Cuma 15:57
Güncelleme: 28.08.2020 16:01
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Fenerbahçe sezonluk transferlerle iyi bir takım kurma yolunda. Transfer edilen futbolcular içinde gerçekten kaliteli olanlar var ama takım kurmakla "takım olmak" arasında uzun bir yolculuk var.
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Biz yine de umutların yenilenmesine "şampiyonluğa kuş uçurmak" diyoruz. Ufkun ötesini hayal etmekle orada bulunmak arasında uzun bir yolculuk var.
Bu yolculukta teknik olarak sorumluluğu üstelenecek kişinin Erol Bulut olduğunu beyan ediyoruz. Bilmiyorum bu transferlerin ne kadarı Erol Bulut'un tercihi ama ne olursa olsun her teknik adama böyle bir kadro zenginliği sunulmuyor.
Tabii ki soru işaretleri de var. Kaledeki boşluğu doldurmadan Altay'la yola çıkmak olmaz. Yaş ortalaması yüksek bir takımın, üstelik star olmakla hamal olmak arasında sıkışacak olanların varlığını da inkar etmeyeceksek, "birimiz hepimiz için" duygusunu hayata geçirmek de kolay olmayacak. Bu dünyada kolay olan ne var ki zaten! Hele film içinde film çevrilen bir ülkede!
Her türlü entrikalara karşılık savunduğumuz bir gerçek var, "iyi takımsan hakemi de yeneceksin!" Bir faul pozisyonu için basın toplantısı düzenlemeyeceksin. Futbolcuna "sana istediğini verdim, sen de sahada gerekeni vereceksin" diye haykıracaksın!