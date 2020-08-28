"Fenerbahçe şampiyon olamazsa yandığının resmidir!"

Tabii ki soru işaretleri de var. Kaledeki boşluğu doldurmadan Altay'la yola çıkmak olmaz. Yaş ortalaması yüksek bir takımın, üstelik star olmakla hamal olmak arasında sıkışacak olanların varlığını da inkar etmeyeceksek, "birimiz hepimiz için" duygusunu hayata geçirmek de kolay olmayacak. Bu dünyada kolay olan ne var ki zaten! Hele film içinde film çevrilen bir ülkede!