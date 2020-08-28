Erol Bulut'tan transfer açıklaması!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, üçüncü hazırlık maçında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Erol Bulut, sarı-lacivertlilerin transfer gündemine ilişkin de konuştu. 45 yaşındaki çalıştırıcının açıklamaları şu şekilde:

"Bizim açımızdan iyi bir oyun oldu. Bu maçtaki oyunu ilerisi için pozitif görüyorum. Maçın başında serbest vuruştan yemememiz gereken bir gol yedik."

"Enner Valencia geldi. İnşallah 2-3 transferimiz daha gelecek. (Valencia'nın) Takımımıza katkısı olacağını düşünüyorum. Boyu uzun olmasa da kafa toplarında etkili, hem gol hem de asist katkısı alabileceğimiz bir isim olacak."