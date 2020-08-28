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28 Ağustos 2020, Cuma
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Erol Bulut'tan transfer açıklaması!

Erol Bulut'tan transfer açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Transferle ilgili konuşan Bulut, Ekvadorlu forvet Enner Valencia'yı transfer ettiklerini ve 2-3 takviye daha yapacaklarını belirtti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, üçüncü hazırlık maçında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Erol Bulut, sarı-lacivertlilerin transfer gündemine ilişkin de konuştu. 45 yaşındaki çalıştırıcının açıklamaları şu şekilde:

"Bizim açımızdan iyi bir oyun oldu. Bu maçtaki oyunu ilerisi için pozitif görüyorum. Maçın başında serbest vuruştan yemememiz gereken bir gol yedik."

"Enner Valencia geldi. İnşallah 2-3 transferimiz daha gelecek. (Valencia'nın) Takımımıza katkısı olacağını düşünüyorum. Boyu uzun olmasa da kafa toplarında etkili, hem gol hem de asist katkısı alabileceğimiz bir isim olacak."

  1. 28.08.2020
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