Fenerbahçeli eski isimden Galatasaray ve Beşiktaş açıklaması! Transfer...

Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başladın ve bilindiği üzere Mert Günok, Volkan Babacan gibi isimler de Fenerbahçe altyapısından çıkmıştı. Kulüpten ayrılmalarının ardından kariyerlerinde başarı yakaladılar. Sence Fenerbahçe kendi kalecilerine neden şans tanımıyor?

Fenerbahçe, özellikle son 20-25 yılda kaleci konusunda ülkemizin en şanslı ve şansını kendi yaratan takımı oldu. Çok büyük isimler kaleyi devraldı. Doğal olarak 2 ve 3. kaleci pozisyonunda olanlar fazla şans bulamadı, bu çok doğal.

Ancak hepsi o kadar önemli hocalarla çalışıp o kadar kendilerini geliştirdiler ki, gittikleri takımlarda çok başarılı oldular. Sonuçta bir kaleci sahada oluyor ve Fenerbahçe kalesi hep en iyi isimlere emanet oldu.