Fenerbahçeli eski isimden Galatasaray ve Beşiktaş açıklaması! Transfer...
Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başladın ve bilindiği üzere Mert Günok, Volkan Babacan gibi isimler de Fenerbahçe altyapısından çıkmıştı. Kulüpten ayrılmalarının ardından kariyerlerinde başarı yakaladılar. Sence Fenerbahçe kendi kalecilerine neden şans tanımıyor?
Fenerbahçe, özellikle son 20-25 yılda kaleci konusunda ülkemizin en şanslı ve şansını kendi yaratan takımı oldu. Çok büyük isimler kaleyi devraldı. Doğal olarak 2 ve 3. kaleci pozisyonunda olanlar fazla şans bulamadı, bu çok doğal.
Ancak hepsi o kadar önemli hocalarla çalışıp o kadar kendilerini geliştirdiler ki, gittikleri takımlarda çok başarılı oldular. Sonuçta bir kaleci sahada oluyor ve Fenerbahçe kalesi hep en iyi isimlere emanet oldu.
Fenerbahçe'den ayrılık sürecini biraz anlatırmısın? Kulüpten sözleşme yenilemek için herhangi bir teklif geldi mi?
Çok uzun yıllar Fenerbahçe camiası içinde oldum. Kontratım geçen sezon bitiyordu ancak talihsiz bir sakatlık yaşadım. Bu süreçte başkanımız tedavim boyunca Fenerbahçe'de kalmam ve en sağlıklı şekilde sahalara dönmem için büyük bir jest yapıp sözleşmemi 1 yıl uzattı.
Bende her antrenmanda elimden geldiğince takıma faydalı olmaya çalıştım. Artık ayrılma zamanımın geldiğini düşünüyorum ve kulübüm de bu konuda bana son derece anlayışlı davrandı.
Aziz Yıldırım ve Ali Koç dönemlerine şahit oldun. Sence bu iki isim arasındaki farklar neler? Sporcuya bakış açısı veya takım üzerindeki etkisi açısından hangi isimin tavrı daha doğru?
Bu noktada önemli olan tek şey Fenerbahçe kulübüdür. Her iki başkan da oyuncu ilişkileri konusunda son derece pozitifti. İyi günlerimiz ve tatsız günlerimiz oldu ama her iki isimden hep yapıcı davranışlar gördük.
Bilindiği üzere Fenerbahçe'de artık Emre Belözoğlu ile futbol aklı yönetiliyor. Daha önce Terraneo ve Comolli'de de denendi ancak başarı sağlanamadı. Emre Belözoğlu'nun bu sistem için doğru isim olduğunu düşünüyor musun?
Emre Belözoğlu futbolumuzun en önemli en kariyerli ismi. Yurtdışı tecrübesi çok fazla. Ben bu göreve en layık kişi olduğunu düşünüyorum. Futbol aklı, oyuncu psikolojisinden anlaması, ikna yeteneği ama en önemlisi liderlik vasıfları tartışılmaz. Böyle zor bir dönemde göreve gelebilecek tartışmasız en doğru isimdi.
Geçtiğimiz sezonlarda sadece bir Gaziantep transferi yaptın. Peki o süre zarfında başka teklifler gelmişmiydi? Veya Fenerbahçe'den daha önce de ayrılmayı düşünmüşmüydün?
Her oyuncu gibi bende sahada olmak istiyorum. Fenerbahçe dönemimde o kadar büyük isimlerle çalıştım ki, bu şans gelmedi ama çok şey öğrendim. Her işte olduğu gibi doğru zamanın gelmesini bekledim. Artık kendimi göstermek için en doğru zamanın geldiğini düşünüyorum.