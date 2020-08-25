Fenerbahçeli eski isimden Galatasaray ve Beşiktaş açıklaması! Transfer... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Ağustos 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçeli eski isimden Galatasaray ve Beşiktaş açıklaması! Transfer...

Fenerbahçeli eski isimden Galatasaray ve Beşiktaş açıklaması! Transfer...

Altyapısından çıkarttığı kalecilerle milli takımlara yeni eldivenler kazandıran Fenerbahçe'de halkanın son ismi Erten Ersu olmuştu. 16 yıl boyunca sarı lacivertli formayı terleten Erten, kontratının sona ermesiyle beraber takımından ayrılmayı tercih etmiş ve yeni bir ufka yelken açmak için gelen teklifleri değerlendirmeye başlamıştı. Genç eldiven, Fotomac.com.tr'nin sorularını içtenlikle yanıtlarken, Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a, Emre Belözoğlu'ndan Comolli'ye ve gelecek planlamalarına dair önemli sözler sarf etti. İşte o açıklamalar... (Ömer Aykut Özaşkın | Özel Röportaj)
25 Ağustos 2020 Salı 09:51 Güncelleme: 25.08.2020 10:10
Fenerbahçeli eski isimden Galatasaray ve Beşiktaş açıklaması! Transfer...

Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başladın ve bilindiği üzere Mert Günok, Volkan Babacan gibi isimler de Fenerbahçe altyapısından çıkmıştı. Kulüpten ayrılmalarının ardından kariyerlerinde başarı yakaladılar. Sence Fenerbahçe kendi kalecilerine neden şans tanımıyor?

Fenerbahçe, özellikle son 20-25 yılda kaleci konusunda ülkemizin en şanslı ve şansını kendi yaratan takımı oldu. Çok büyük isimler kaleyi devraldı. Doğal olarak 2 ve 3. kaleci pozisyonunda olanlar fazla şans bulamadı, bu çok doğal.

Ancak hepsi o kadar önemli hocalarla çalışıp o kadar kendilerini geliştirdiler ki, gittikleri takımlarda çok başarılı oldular. Sonuçta bir kaleci sahada oluyor ve Fenerbahçe kalesi hep en iyi isimlere emanet oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçeli eski isimden Galatasaray ve Beşiktaş açıklaması! Transfer...

Fenerbahçe'den ayrılık sürecini biraz anlatırmısın? Kulüpten sözleşme yenilemek için herhangi bir teklif geldi mi?

Çok uzun yıllar Fenerbahçe camiası içinde oldum. Kontratım geçen sezon bitiyordu ancak talihsiz bir sakatlık yaşadım. Bu süreçte başkanımız tedavim boyunca Fenerbahçe'de kalmam ve en sağlıklı şekilde sahalara dönmem için büyük bir jest yapıp sözleşmemi 1 yıl uzattı.

Bende her antrenmanda elimden geldiğince takıma faydalı olmaya çalıştım. Artık ayrılma zamanımın geldiğini düşünüyorum ve kulübüm de bu konuda bana son derece anlayışlı davrandı.

Fenerbahçeli eski isimden Galatasaray ve Beşiktaş açıklaması! Transfer...

Aziz Yıldırım ve Ali Koç dönemlerine şahit oldun. Sence bu iki isim arasındaki farklar neler? Sporcuya bakış açısı veya takım üzerindeki etkisi açısından hangi isimin tavrı daha doğru?

Bu noktada önemli olan tek şey Fenerbahçe kulübüdür. Her iki başkan da oyuncu ilişkileri konusunda son derece pozitifti. İyi günlerimiz ve tatsız günlerimiz oldu ama her iki isimden hep yapıcı davranışlar gördük.

Fenerbahçeli eski isimden Galatasaray ve Beşiktaş açıklaması! Transfer...

Bilindiği üzere Fenerbahçe'de artık Emre Belözoğlu ile futbol aklı yönetiliyor. Daha önce Terraneo ve Comolli'de de denendi ancak başarı sağlanamadı. Emre Belözoğlu'nun bu sistem için doğru isim olduğunu düşünüyor musun?

Emre Belözoğlu futbolumuzun en önemli en kariyerli ismi. Yurtdışı tecrübesi çok fazla. Ben bu göreve en layık kişi olduğunu düşünüyorum. Futbol aklı, oyuncu psikolojisinden anlaması, ikna yeteneği ama en önemlisi liderlik vasıfları tartışılmaz. Böyle zor bir dönemde göreve gelebilecek tartışmasız en doğru isimdi.

Fenerbahçeli eski isimden Galatasaray ve Beşiktaş açıklaması! Transfer...

Geçtiğimiz sezonlarda sadece bir Gaziantep transferi yaptın. Peki o süre zarfında başka teklifler gelmişmiydi? Veya Fenerbahçe'den daha önce de ayrılmayı düşünmüşmüydün?

Her oyuncu gibi bende sahada olmak istiyorum. Fenerbahçe dönemimde o kadar büyük isimlerle çalıştım ki, bu şans gelmedi ama çok şey öğrendim. Her işte olduğu gibi doğru zamanın gelmesini bekledim. Artık kendimi göstermek için en doğru zamanın geldiğini düşünüyorum.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA