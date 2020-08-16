Erten Ersu Fenerbahçe'den ayrıldı! Transfer teklifleri var - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
16 Ağustos 2020, Pazar
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'den ayrıldı! teklifleri var

Erten Ersu Fenerbahçe'den ayrıldı! Transfer teklifleri var

'in bitmesinin ardından için hamlelerini hızlandıran 'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler ile sözleşmesi biten 26 yaşındaki kaleci kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor. Hem Süper Lig’den hem de 1. Lig’den takımların ilgilendiği Ersu, kısa süre içerisinde kararını verecek. İşte detaylar... | Ömer Faruk Özcan/ÖZEL HABER

ile sözleşmesi biten ve serbest kalan 26 yaşındaki kaleci kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor. Hem 'den hem de 1. Lig'den takımların ilgilendiği Ersu'nun kısa süre içerisinde kararını vermesi bekleniyor.

Erten Ersu özellikle forma şansı konusunda kendisine sunulan şartları değerlendirirken, yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği ise henüz netleşmedi.

Fenerbahçe'de Erten Ersu'nun sözleşmesi uzatıldı

, , gibi Süper Lig'e damga vuran kalecilerin çıktığı Fenerbahçe Altyapısı'ndan yetişen Erten Ersun, bu isimler gibi kaleci antrenörü 'ün özel olarak üstüne düştüğü isimlerden biriydi.

Fenerbahçe'de bir türlü istediği şansları bulamayan file bekçisi artık forma şansı bulmak istediği için Fenerbahçe'den ayrılmaya karar vermişti.

  1. 16.08.2020
  2. Güncelleme: 16.08.2020 14:36
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