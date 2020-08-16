Erten Ersu Fenerbahçe'den ayrıldı! Transfer teklifleri var

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve serbest kalan 26 yaşındaki kaleci Erten Ersu kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor. Hem Süper Lig'den hem de PTT 1. Lig'den takımların ilgilendiği Ersu'nun kısa süre içerisinde kararını vermesi bekleniyor.

Erten Ersu özellikle forma şansı konusunda kendisine sunulan şartları değerlendirirken, yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği ise henüz netleşmedi.

Volkan Babacan, Mert Günok, Volkan Demirel gibi Süper Lig'e damga vuran kalecilerin çıktığı Fenerbahçe Altyapısı'ndan yetişen Erten Ersun, bu isimler gibi kaleci antrenörü Murat Öztürk'ün özel olarak üstüne düştüğü isimlerden biriydi.

Fenerbahçe'de bir türlü istediği şansları bulamayan file bekçisi artık forma şansı bulmak istediği için Fenerbahçe'den ayrılmaya karar vermişti.