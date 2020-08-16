Erten Ersu Fenerbahçe'den ayrıldı! Transfer teklifleri var
Süper Lig'in bitmesinin ardından yeni sezon için transfer hamlelerini hızlandıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler ile sözleşmesi biten 26 yaşındaki kaleci Erten Ersu kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor. Hem Süper Lig’den hem de PTT 1. Lig’den takımların ilgilendiği Ersu, kısa süre içerisinde kararını verecek. İşte detaylar... | Ömer Faruk Özcan/ÖZEL HABER
Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve serbest kalan 26 yaşındaki kaleci Erten Ersu kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor. Hem Süper Lig'den hem de PTT 1. Lig'den takımların ilgilendiği Ersu'nun kısa süre içerisinde kararını vermesi bekleniyor.
Erten Ersu özellikle forma şansı konusunda kendisine sunulan şartları değerlendirirken, yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği ise henüz netleşmedi.
Volkan Babacan, Mert Günok, Volkan Demirel gibi Süper Lig'e damga vuran kalecilerin çıktığı Fenerbahçe Altyapısı'ndan yetişen Erten Ersun, bu isimler gibi kaleci antrenörü Murat Öztürk'ün özel olarak üstüne düştüğü isimlerden biriydi.
Fenerbahçe'de bir türlü istediği şansları bulamayan file bekçisi artık forma şansı bulmak istediği için Fenerbahçe'den ayrılmaya karar vermişti.
- 16.08.2020
- Güncelleme: 16.08.2020 14:36
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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