Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de gündem yeniden Kenneth Taylor!

Fenerbahçe'de gündem yeniden Kenneth Taylor!

Devre arasında orta sahaya takviye yapması beklenen Fenerbahçe'de Joey Veerman transferinin iptali ve Matteo Guendouzi için resmi teklif sunulmadığının ortaya çıkmasının ardından gözler Ajax'ta forma giyen Kenneth Taylor'a çevrildi. Hollanda basını sarı-lacivertlilere müjdeyi verdi. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe'de gündem yeniden Kenneth Taylor!

Fenerbahçe'de sezonun ikinci yarısı için kritik önem taşıyan orta saha transferinde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kadıköy devinin iki isimde yollarının tıkanmasının ardından sürpriz bir isme yönelebileceği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de gündem yeniden Kenneth Taylor!

VEERMAN SON ANDA İPTAL

Sarı-lacivertliler, Aralık ayında prensip anlaşması sağladığı Joey Veerman'ı resmiyete dökememişti. Hollandalı oyuncu, transferin kendi isteği üzerine iptal edildiğini itiraf etmesi özellikle Türk basınında şok etkisi yarattı.

Fenerbahçe'de gündem yeniden Kenneth Taylor!

GUENDOUZI YALANLANDI

Öte yandan Kadıköy temsilcisinin Lazio'da forma giyen Matteo Guendouzi için resmi teklif sunduğu iddiası Serie A ekibi tarafından yalanlandı. Fransız orta sahaya ayrıca Premier Lig'den iki takımın, Sunderland ve Newcastle United'ın ilgisi olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de gündem yeniden Kenneth Taylor!

ROTA YENİDEN TAYLOR

Bütün bu yaşanan gelişmelerin ardından Hollanda basını, Fenerbahçe'nin Ajax'ta forma giyen ve daha önce de gündemine aldığı Kenneth Taylor için harekete geçebileceğini duyurdu.

Fenerbahçe'de gündem yeniden Kenneth Taylor!

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre 23 yaşındaki orta saha, Ocak ayında ayrılmaya yeşil ışık yaktı. Öte yandan Fenerbahçe'nin Domenico Tedesco'dan olumlu rapor alması durumunda oyuncu için pazarlık masasına oturması bekleniyor.

Fenerbahçe'de gündem yeniden Kenneth Taylor!

Fenerbahçe, Joey Veerman'dan önce Kenneth Taylor'ın kapısını çalmış fakat ardından alternatif isimlere yöneldiğinde transfer görüşmeleri rafa kalkmıştı.

