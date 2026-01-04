Joey Veerman'dan Fenerbahçe açıklaması! Transferin gerçekleşmeme nedeni...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe'ye transferi son anda iptal olan Joey Veerman'ın PSV'nin kış kampında yaptığı açıklamalar özellikle Türk basınında büyük şaşkınlık yarattı. Hollandalı oyuncu, sarı-lacivertlilere transferinin neden gerçekleşmediğini bizzat açıkladı.