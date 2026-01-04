Joey Veerman'dan Fenerbahçe açıklaması! Transferin gerçekleşmeme nedeni...

Fenerbahçe'nin ara transfer dönemi için anlaşma sağladığı Joey Veerman, beklenen imzanın atılmaması ile şaşkınlık yaratmıştı. 27 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, sarı-lacivertlilere transfer sürecinde yaşananları bizzat açıkladı. İşte transferin resmiyet kazanmama sebebi... | Son dakika FB spor haberleri
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 18:44Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 18:49
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Fenerbahçe'ye transferi son anda iptal olan Joey Veerman'ın PSV'nin kış kampında yaptığı açıklamalar özellikle Türk basınında büyük şaşkınlık yarattı. Hollandalı oyuncu, sarı-lacivertlilere transferinin neden gerçekleşmediğini bizzat açıkladı.
27 yaşındaki yetenekli orta saha, "Transferin gerçekleşmemesinin arkasında sonradan devreye giren bazı nedenler vardı. Sonunda bunu yapmamaya kendim karar verdim." dedi. İşte Veerman'ın gündem olan itirafları...
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin ESPN'den derlediği haberin devamında transferin gerçekleşmeme sebeplerinden birinin Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın yaşadığı soruşturma süreci olabileceği aktarıldı. Öte yandan Veerman, açıklamalarında bu konuya açık bir şekilde değinmeyerek kafalarda soru işareti bıraktı.
"FİŞİ ÇEKMEYE KARAR VERDİM"
Hollandalı futbolcu, "İlk temastan sonra yaklaşık iki buçuk haftalık bir süreç geçti. Bu süreçte bazı şeyler oldu; bazıları da olmadı. Sonunda fişi çekmeye karar verdim." diyerek transferini iptal etme kararı aldığını itiraf etti. Veerman, "Prensipte bir anlaşmaydı. Resmiyet sözleşmeyi imzaladığınızda olur ve bu gerçekleşmedi." sözleriyle açıklamalarına devam etti.
TRANSFERDE TERCİHİNİ AÇIKLADI
Transferin iptal kararının tamamen kendisine ait olduğunu belirten Veerman, sezonu PSV'de tamamlayacağını açıkladı. Öte yandan olası bir ayrılıkta tercihini İtalya ya da İspanya'dan yana kullanacağını duyurdu.