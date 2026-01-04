CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Mauro Icardi'den transfer açıklaması!

Galatasaray'da Mauro Icardi'den transfer açıklaması!

Galatasaray'da ayrılık iddiaları ile gündem olan Mauro Icardi, yaptığı açıklama ile sarı-kırmızılı taraftarların yüreğine su serpti. İşte yıldız golcünün transfer iddialarına yanıtı... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 21:01
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Mauro Icardi'den transfer açıklaması!

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da Trabzonspor ile karşılaşacakları mücadele öncesi düzenlenen ortak basın toplantısına Teknik Direktör Okan Buruk ve yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile katıldı. Basın toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Icardi, ayrılık iddialarına yanıt verdi. Yıldız golcü sözlerine, "Geçen sene kupada yoktum, o beni üzmüştü. Takıma her gün destek olmaya çalıştım. Kupa için bugün buradayız. Yeniden buradayız. Yarın kazanmak ve finalde de kupayı kaldırmak istiyoruz. Galatasaray zaten çok büyük, onu daha da büyük yapmak istiyoruz. Bunun için kupalar kaldırmak gerekiyor. Yarın da bu maçı kazanıp finale çıkmak ve oradan kupayı kazanmak istiyoruz." sözleri ile başladı.

"BU FORMA İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM"

Ayrılığı ile ilgili iddiaların gerçeklik değeri taşımadığını açıklayan Icardi, "Şimdilik konuşulan bir şey yok. 6 ayım daha var kontratımda. Kulüp ve benim için en iyisini neyse konuşacağız mutlaka zamanı geldiğinde. Son ana kadar goller atmaya devam edeceğim. Karakterim bu. Bu forma için mücadele edeceğim." dedi.

GÖZÜ HAGI'NİN REKORUNDA

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Gheorghe Hagi'nin rekorunu kırarak sarı-kırmızılı kulüpte tarih yazmak istediğini ifade eden Icardi, "Gol atmak isterim. Benim sevdiğim şey bu. Genel olarak bir rekor kıracağım Hagi'ye karşı, 2 gol kaldı, en çok gol atan yabancı oyuncu olacağım." sözleri ile gündem oldu.

"Bu kupa çok değerli"
Osimhen'in kankası F.Bahçe'ye geliyor!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Elif Kumal'ı arama çalışmalarının 8'inci gününde acı haber geldi
Buruk resmen açıkladı! 2 ayrılık
Tekke: Hiçbir mazarete sığınmadan...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Güney Afrika-Kamerun maçı detayları Güney Afrika-Kamerun maçı detayları 21:12
Buruk'tan Frattesi açıklaması! Transfer... Buruk'tan Frattesi açıklaması! Transfer... 21:10
Buruk resmen açıkladı! 2 ayrılık Buruk resmen açıkladı! 2 ayrılık 21:06
Icardi'den transfer açıklaması! Icardi'den transfer açıklaması! 21:00
PSG-Paris FC maçı detayları PSG-Paris FC maçı detayları 20:40
Real Sociedad-Atletico Madrid maçı detayları Real Sociedad-Atletico Madrid maçı detayları 20:33
Daha Eski
Inter-Bologna maçı detayları Inter-Bologna maçı detayları 20:17
Nwakaeme: Kupayı istiyoruz Nwakaeme: Kupayı istiyoruz 20:05
"Bu kupa çok değerli" "Bu kupa çok değerli" 20:01
Mallorca-Girona maçı detayları Mallorca-Girona maçı detayları 19:59
Deportivo Alaves-Real Oviedo maçı ne zaman? Deportivo Alaves-Real Oviedo maçı ne zaman? 19:51
Tekke: Hiçbir mazarete sığınmadan... Tekke: Hiçbir mazarete sığınmadan... 19:40