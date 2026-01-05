CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi! Transferde tarih belli oldu

Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi! Transferde tarih belli oldu

Devre arasında yapacağı takviye ile orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu transferi bir kez daha gündeme geldi. Sarı-kırmızılı kulübün milli yıldız için görüşmelere başlayacağı tarih ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 06:50
Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi! Transferde tarih belli oldu

Galatasaray, Inter'de forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için yeniden devreye girmeye hazırlanıyor. Sarı kırmızılıların, 31 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusunun transferi için hem kulübü Inter hem de menajeriyle 21 Ocak'ta bir görüşme yapacağı öne sürüldü.

Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi! Transferde tarih belli oldu

Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray yönetimi, Hakan Çalhanoğlu'nun durumunu netleştirmek için İtalyan ekibinin yetkilileri ve oyuncunun Sırp menajeriyle görüşme masasına oturacak. Yapılacak görüşme sonrası transfer sürecinin seyrinin belli olması bekleniyor.

Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi! Transferde tarih belli oldu

Bununla birlikte İtalyan basınında yer alan haberlerde, Inter'in Hakan Çalhanoğlu ile kontrat uzatma görüşmelerine başlamayı planladığı ifade edildi. 2027 yılında sona erecek kontratını uzatmak isteyen Inter'in, anlaşma sağlanamaması durumunda ise oyuncuyla yollarını ayırma ihtimalini değerlendireceği belirtiliyor. Kulüp, tecrübeli futbolcuyu bonservissiz kaybetmek istemediği için olası bir satışa sıcak bakabilir.

