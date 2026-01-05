Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi! Transferde tarih belli oldu

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray, Inter'de forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için yeniden devreye girmeye hazırlanıyor. Sarı kırmızılıların, 31 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusunun transferi için hem kulübü Inter hem de menajeriyle 21 Ocak'ta bir görüşme yapacağı öne sürüldü.