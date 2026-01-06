Beşiktaş'a transferde Filip Jörgensen müjdesi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta kaleci transferi için titiz bir çalışma yürütülüyor. Son olarak Beşiktaş'ın kaleci transferi için liste başı isimlerinden biri olan Chelseali Filip Jörgensen'in menajeri açıklamalarda bulundu. Takvim'in haberine göre; Danimarkalı eldivenin temsilcisi, "Beşiktaş seçeneklerimiz arasında ve oyuncum Siyah-Beyazlı formayı giymeye sıcak bakıyor" ifadelerini kullandı.