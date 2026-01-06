CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Fenerbahçe Medicana'nın voleybolcusu Fedorovtseva, PGE Budowlani maçında oynayamayacak!

Fenerbahçe Medicana'nın voleybolcusu Fedorovtseva, PGE Budowlani maçında oynayamayacak!

Fenerbahçe Medicana’nın Rus oyuncusu Arina Fedorovtseva, vize başvurusunun olumsuz sonuçlanması nedeniyle CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde 6 Ocak’ta Polonya ekibi PGE Budowlani ile oynanacak maçta forma giyemeyecek. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 09:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Medicana'nın voleybolcusu Fedorovtseva, PGE Budowlani maçında oynayamayacak!
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın Rus oyuncusu Arina Fedorovtseva, vize başvurusunun olumsuz sonuçlanması nedeniyle CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Polonya ekibi PGE Budowlani ile 6 Ocak'ta oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten 21 yaşındaki voleybolcunun durumuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Polonya'nın Rus vatandaşlarına yönelik uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle sporcumuzun seyahati için Schengen vizesi başvurusu başka bir Avrupa ülkesi üzerinden yapılmış; değerlendirme süreci maç tarihine çok kısa bir süre kala tamamlanan bu başvuru olumsuz sonuçlanmıştır. Arina Fedorovtseva'nın mevcut vizesinin yıl sonu döneminde sona ermesi ve Noel ile yılbaşı dönemine denk gelen resmi tatiller nedeniyle, alternatif bir ülke üzerinden yeni bir vize başvurusunun sonuçlandırılması mümkün olmamıştır. Bu nedenle sporcumuzun söz konusu karşılaşmaya katılımı sağlanamamıştır. Yaşanan bu gelişme sonucunda sporcumuz Arina Fedorovtseva, karşılaşmada takımımızla birlikte olamayacaktır."

REKLAM-IDEFIX
O isme sert eleştiri! "Hemen yollar ayrılmalı"
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Uyuşturucu ve fuhuş ağında Bebek Otel'den sonra yeni parti mekanlarının listesi ortaya çıktı
Üründül'den flaş sözler! "Bu kadar sahadan kayboluşu..."
G.Saray'da flaş Ahmed Kutucu gelişmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
West Ham United-Nottingham Forest maçı detayları West Ham United-Nottingham Forest maçı detayları 09:47
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz talip! İrfan Can Kahveci'ye sürpriz talip! 09:40
Üründül'den flaş sözler! "Bu kadar sahadan kayboluşu..." Üründül'den flaş sözler! "Bu kadar sahadan kayboluşu..." 09:39
Şampiyonlar Ligi'nde Türk derbisi! Şampiyonlar Ligi'nde Türk derbisi! 09:17
Adana'da hedef final! F.Bahçe -Samsunspor maçı detayları Adana'da hedef final! F.Bahçe -Samsunspor maçı detayları 09:16
Çakar'dan G.Saraylı yıldıza büyük övgü! Çakar'dan G.Saraylı yıldıza büyük övgü! 09:15
Daha Eski
Türk Telekom'un rakibi Dolomiti Energia Trento! Türk Telekom'un rakibi Dolomiti Energia Trento! 09:02
O isme sert eleştiri! "Hemen yollar ayrılmalı" O isme sert eleştiri! "Hemen yollar ayrılmalı" 08:28
Beşiktaş'ta hedef Nuno Tavares! Beşiktaş'ta hedef Nuno Tavares! 00:59
F.Bahçe ve Beşiktaş arasında transfer yarışı! F.Bahçe ve Beşiktaş arasında transfer yarışı! 00:50
F.Bahçe ve Beşiktaş arasında transfer yarışı! F.Bahçe ve Beşiktaş arasında transfer yarışı! 00:50
Osimhen'den Lookman'a sert tepki! Osimhen'den Lookman'a sert tepki! 00:49