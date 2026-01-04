CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Hiçbir mazarete sığınmadan...

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Hiçbir mazarete sığınmadan...

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile oynayacakları mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 19:40 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 19:59
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Hiçbir mazarete sığınmadan...

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile oynayacakları mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Bordo mavililerde 9 eksik bulunurken başarılı çalıştırıcı, zorlu rakiplerine karşı dezavantajlı durumda olduklarını ifade etti. İşte o açıklamalar...

"HİÇBİR MAZARETE SIĞINMADAN..."

"Gaziantep'i bilen biriyim. Gaziantep'te olması güzel. Zamanlama olarak farklı bir tarihte olabilirdi. Oynayan 4 takım için tarih daha makul olabilirdi. Bizim açımızdan zamanlama çok önemli. 9 tane oyuncumuz yok maalesef. Dün ayağından darbe alan Dani sekerek geldi. Serdar hastalandı. Tim iğneyle antrenmana çıktı. Bir sürü dezavantajla geldik. Neticesinde final öncesi bir maç. Trabzonspor olarak bir oyun anlayışımız, formasyonumuz, planımız olacak. Hiçbir mazerete sığınmadan Trabzonspor taraftarlarına bordo mavinin nasıl mücadele ettiğini göstermek istiyoruz. Skordan bağımsız sadece sakatlık olmaması çok çok önemli."

"SIKINTI YAŞAYACAĞIMIZI SÖYLEMİŞTİM"

"Karşımızda çok iyi bir kadro var. Türkiye'nin değil Avrupa'nın en iyi oyuncularının bir arada olduğu bir kadro var. Anlarda her an her şeyi yapabilecek oyuncuları var. Biz de Trabzonspor olarak çıktığımız her maçı bir plan ve duyguyla oynamaya çalışıyoruz. Son Gençlerbirliği maçı hariç oyunun bazı bölümlerinde veya tamamında yansıttığımız bir duygu var. Genç, bir yola çıkmış, eksikleri olan bir takımız. Biz başı dik bu stadyumdan ayrılmak istiyoruz. Bu önemli. Şu an yarışın içindeyiz. Sakatlık ve olabilecek kötü şeyler, Beşiktaş maçından bu yana söylüyorum kimse dinlemiyor, sıkıntı yaşayacağımızı söylemiştim. Zor maç olacak. Tur atlayan biz olmak istiyoruz ama karşımızda da çok iyi bir grup var."

"GÖNDERMEK İSTEDİĞİMİZ OYUNCULAR VAR"

"Nwakaeme müjdesi bekliyorum. Birkaç tane müjde bekliyorum. 2-3 aydır bunun üzerine çalışıyoruz, yönetim kurulumuz ve başkanımız elinden gelenin son haddinde çalışıyor ama koşullar, istenen rakamlar, devre arası transfer gibi parametreler var, zor. Performansı altında kalan ve göndermek istediğimiz oyuncular var. Zamanlama olarak tüm bunların bir anda hallolması kolay değil."

"BU DURUMDA OLMAYI KİMSE İSTEMEZ"

"Beşiktaş maçından sonraki süreç kolay değil. Ligin ikinci yarısı başladığında bir nebze rahat hissettirmek istiyorum. Kolay değil, zor. Teknik adam olarak bu durumda olmayı kimse istemez. Değiştiremeyeceğim şeyleri konuşmak istemiyorum ama insanlar ya dinlemiyor ya dinlemek istemiyor. Kimle oynarsak oynayalım, camiamızın bizden istediği duyguyu vermemiz gerekiyor. Takımın durumunu ve potansiyelini hepimiz biliyoruz, en çok ben biliyorum. Şu an yakalandık ama öyle söyleyebilirim"

İŞTE O AÇIKLAMALAR

Anasayfa
