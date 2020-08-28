Fenerbahçe Enner Valencia transferini açıkladı!

Fenerbahçe bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler kısa süre önce İstanbul'a getirttiği Enner Valencia ile sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertliler, Tigres ile sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

Enner Valencia daha önce Premier Lig ekiplerinden West Ham United ve Everton'da da forma giymişti.

İŞTE ENNER VALENCIA'NIN İLK SÖZLERİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia imza töreninde açıklamalarda bulundu. Valencia, "Fenerbahçe'de olmaktan dolayı mutluyum. Hedefim büyük turnuvalarda kupalar, şampiyonluklar kazanmak." ifadelerini kullandı.

ENNER VALENCİA KİMDİR?

4 Kasım 1989 doğumlu Enner Valencia futbol kariyerine ülkesinin takımlarından olan Caribe Jr. U20 takımında başladı. Sonrasında ülkesinin takımlarından olan CS Emelec'te forma giyen Enner Valencia 2014 yılında Meksika 1. Lig ekiplerinden CF Pachuca takımına transfer oldu.

PREMIER LİG'DE FORMA GİYDİ

Burada gösterdiği başarının ardından İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham'a transfer olan yıldız futbolcu sonrasında Everton'da geçirdiği 1 sezonun ardından yeniden Meksika ligi ekiplerinden Tigres UANL'ye transfer oldu.

Ekvador'un San Lorenzo kentinde dünyaya gelen Valencia 30 yaşında ve 1.77 boyunda...