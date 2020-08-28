Fenerbahçe Enner Valencia transferini açıkladı!
Transfer dönemine hızlı giriş yapan Fenerbahçe Enner Valencia'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertliler sağlık kontrolünden geçen yıldız futbolcu ile sözleşme imzaladı. Açıklamalarda bulunan Valencia, "Fenerbahçe'de olmaktan dolayı mutluyum. Hedefim büyük turnuvalarda kupalar, şampiyonluklar kazanmak." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler kısa süre önce İstanbul'a getirttiği Enner Valencia ile sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertliler, Tigres ile sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna kattı.
Enner Valencia daha önce Premier Lig ekiplerinden West Ham United ve Everton'da da forma giymişti.
İŞTE ENNER VALENCIA'NIN İLK SÖZLERİ
Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia imza töreninde açıklamalarda bulundu. Valencia, "Fenerbahçe'de olmaktan dolayı mutluyum. Hedefim büyük turnuvalarda kupalar, şampiyonluklar kazanmak." ifadelerini kullandı.
ENNER VALENCİA KİMDİR?
4 Kasım 1989 doğumlu Enner Valencia futbol kariyerine ülkesinin takımlarından olan Caribe Jr. U20 takımında başladı. Sonrasında ülkesinin takımlarından olan CS Emelec'te forma giyen Enner Valencia 2014 yılında Meksika 1. Lig ekiplerinden CF Pachuca takımına transfer oldu.
PREMIER LİG'DE FORMA GİYDİ
Burada gösterdiği başarının ardından İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham'a transfer olan yıldız futbolcu sonrasında Everton'da geçirdiği 1 sezonun ardından yeniden Meksika ligi ekiplerinden Tigres UANL'ye transfer oldu.
Ekvador'un San Lorenzo kentinde dünyaya gelen Valencia 30 yaşında ve 1.77 boyunda...
- 28.08.2020
- Güncelleme: 28.08.2020 19:55
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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