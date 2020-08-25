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25 Ağustos 2020, Salı
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'de Tango rüzgarı! İmza an meselesi

Fenerbahçe'de Tango rüzgarı! İmza an meselesi

Transferde adeta şov yapan , Sosa’dan sonra bir Arjantinli yıldıza daha imza attırmaya hazırlanıyor. 32 yaşındaki 'yle her konuda anlaşan Kanarya, ile pazarlıklarını sürdürüyor.

Transferin en hareketli takımlarından biri olan , durmak bilmiyor... Bonservis bedeli ödemeden 8 nokta yapan sarı-lacivertliler, bu isimler arasına yeni bir yıldız eklemeye hazırlanıyor. Kanarya, 'dan sonra yine bir Arjantinli yıldızı 'a getiriyor. Yönetim, uzun süredir temas halinde olduğu 'yle de her konuda anlaşma sağladı. Bu oyuncu. 1 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu 'nın yeni sezon kadrosunda düşünülmezken, İtalyan ekibiyle bonservis konusunda pazarlıklar sürüyor.

26 MAÇ, 6 GOL, 4 ASİST

Roma'nın istediği 1.5 milyon euro bonservisin çok altında küçük bir bedelle Diego Perotti transferini bitirmeyi hedeflen Fenerbahçe'nin kısa sürede imzaları attırması bekleniyor. 5 yıldır formasını giydiği Roma ile son 3 sezonda sakatlıklar yaşayan 32 yaşındaki kanat oyuncusu, bu süreçte 51 maç kaçırdı. 2017-2019 sezonlarına göre 2019-2020'de daha az sakatlık yaşayan yıldız futbolcu, 26 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 6 kez rakip fileleri havalandıran Perotti, 4 de asist yaptı. Tangocu, kariyerinde Sevilla, , Genoa ve Roma formaları giydi.

  1. 25.8.2020
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