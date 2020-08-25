Fenerbahçe'de Tango rüzgarı! İmza an meselesi
Transferde adeta şov yapan Fenerbahçe, Sosa’dan sonra bir Arjantinli yıldıza daha imza attırmaya hazırlanıyor. 32 yaşındaki Diego Perotti'yle her konuda anlaşan Kanarya, Roma ile pazarlıklarını sürdürüyor.
Transferin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe, durmak bilmiyor... Bonservis bedeli ödemeden 8 nokta transfer yapan sarı-lacivertliler, bu isimler arasına yeni bir yıldız eklemeye hazırlanıyor. Kanarya, Jose Sosa'dan sonra yine bir Arjantinli yıldızı İstanbul'a getiriyor. Yönetim, uzun süredir temas halinde olduğu Diego Perotti'yle de her konuda anlaşma sağladı. Bu oyuncu. 1 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Roma'nın yeni sezon kadrosunda düşünülmezken, İtalyan ekibiyle bonservis konusunda pazarlıklar sürüyor.
26 MAÇ, 6 GOL, 4 ASİST
Roma'nın istediği 1.5 milyon euro bonservisin çok altında küçük bir bedelle Diego Perotti transferini bitirmeyi hedeflen Fenerbahçe'nin kısa sürede imzaları attırması bekleniyor. 5 yıldır formasını giydiği Roma ile son 3 sezonda sakatlıklar yaşayan 32 yaşındaki kanat oyuncusu, bu süreçte 51 maç kaçırdı. 2017-2019 sezonlarına göre 2019-2020'de daha az sakatlık yaşayan yıldız futbolcu, 26 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 6 kez rakip fileleri havalandıran Perotti, 4 de asist yaptı. Tangocu, kariyerinde Sevilla, Boca Juniors, Genoa ve Roma formaları giydi.
- 25.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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