Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos İstanbul'a geldi!
Son dakika haberine göre; Fenerbahçe'nin La Liga 2 ekibi Las Palmas'tan her konuda anlaşmaya vardığı 24 yaşındaki Uruguaylı savunmacı Mauricio Lemos, İstanbul'a geldi.
Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Stoper hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, La Liga 2 ekiplerinden Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe'nin 4 yıllık anlaşma sağladığı Uruguaylı stoper için İspanyol ekibine 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
24 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından birkaç gün içerisinde Topuk Yaylası'ndaki kampa katılacağı öğrenildi.
- 24.08.2020
- Güncelleme: 24.08.2020 23:33
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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