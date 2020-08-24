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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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'nin yeni transferi 'a geldi!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos İstanbul'a geldi!

Son dakika haberine göre; 'nin La Liga 2 ekibi Las Palmas'tan her konuda anlaşmaya vardığı 24 yaşındaki Uruguaylı savunmacı , 'a geldi.

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından , bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Stoper hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, La Liga 2 ekiplerinden Las Palmas forması giyen ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'nin 4 yıllık anlaşma sağladığı Uruguaylı stoper için İspanyol ekibine 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

24 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından birkaç gün içerisinde Topuk Yaylası'ndaki kampa katılacağı öğrenildi.

Mauricio Lemos İstanbul'da! İşte ilk görüntüler
  1. 24.08.2020
  2. Güncelleme: 24.08.2020 23:33
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