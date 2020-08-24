Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos İstanbul'a geldi!

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Stoper hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, La Liga 2 ekiplerinden Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'nin 4 yıllık anlaşma sağladığı Uruguaylı stoper için İspanyol ekibine 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

24 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından birkaç gün içerisinde Topuk Yaylası'ndaki kampa katılacağı öğrenildi.