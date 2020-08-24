Fenerbahçe'de corona virüsü kabusu sürüyor! Bir vaka daha... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
24 Ağustos 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'de corona kabusu sürüyor! Bir vaka daha...

'de corona virüsü kabusu sürüyor! Bir vaka daha...

Fenerbahçe'de corona virüsü kabusu sürüyor! Bir vaka daha...

'de takımının ardından bu kez de takımında corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, kadın basketbol takımında bir teknik ekip çalışanının corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

'de corona kabusu sürüyor. Sarı-lacivertlilerde takımının ardından takımında da corona virüsü tespit edildi.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, kadın basketbol takımından bir teknik ekip çalışanının corona virüsüne yakalandığı ifade edildi.

  1. 24.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de corona virüsü kabusu sürüyor! Bir vaka daha... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA