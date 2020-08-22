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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Songülen için anma

Songülen için anma

, ilk başkanları 'i vefat yıl dönümünde andı.

F.Bahçe, ilk başkanları 'i vefat yıl dönümünde andı. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüzün kurucularından, ilk başkanımız Nurizade Ziya Songülen'i vefat yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz" denildi.
  1. 22.8.2020
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