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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Tüm testler negatif

Tüm testler negatif

'nin önceki gün yapılan koronavirüs .

F.Bahçe'nin önceki gün yapılan koronavirüs . Teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeline yapılan testler sonucunda sonucunda pozitif vakaya rastlanmadı. 'de dün yapılan korona virüs testlerinin tamamı negatif çıktı.
  1. 22.8.2020
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