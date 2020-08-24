Son dakika: Fenerbahçe'de corona virüsü şoku! Bir futbolcu...

Fenerbahçe'de corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertli takım resmi sitesinden, bir futbolcunun detaylı Covid tarama ve testleri neticesinde pozitif olduğunu duyurdu.



Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbol takımı oyuncularımızdan bir kişinin detaylı Covid tarama ve testleri neticesinde pozitif olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır. Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.







FENERBAHÇE'YE GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Süper Lig ekipleri, bir futbolcusu corona virüsüne yakalanan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



GALATASARAY





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