Son dakika: Fenerbahçe'de corona virüsü şoku! Bir futbolcu...
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yapılan corona virüsü testlerinin sonucunda bir futbolcuda Covid-19 tespit edildi. Sarı-lacivertli takım resmi sitesinden yaptığı açıklamada corona virüsü teşhis edilen oyuncunun ev izolasyonuna alındığını duyurdu.
Fenerbahçe'de corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertli takım resmi sitesinden, bir futbolcunun detaylı Covid tarama ve testleri neticesinde pozitif olduğunu duyurdu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbol takımı oyuncularımızdan bir kişinin detaylı Covid tarama ve testleri neticesinde pozitif olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır. Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.
FENERBAHÇE'YE GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI
Süper Lig ekipleri, bir futbolcusu corona virüsüne yakalanan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
GALATASARAY
ANTALYASPOR
BEŞİKTAŞ
- 24.08.2020
- Güncelleme: 24.08.2020 13:02
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Fenerbahçe'de corona virüsü şoku! Bir futbolcu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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