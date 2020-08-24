Son dakika: Fenerbahçe'de corona virüsü şoku! Bir futbolcu... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Son dakika: 'de corona virüsü şoku! Bir futbolcu...

Son dakika: Fenerbahçe'de corona virüsü şoku! Bir futbolcu...

ekiplerinden 'de yapılan corona virüsü testlerinin sonucunda bir futbolcuda Covid-19 tespit edildi. Sarı-lacivertli takım resmi sitesinden yaptığı açıklamada corona virüsü teşhis edilen oyuncunun ev izolasyonuna alındığını duyurdu.

'de corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertli takım resmi sitesinden, bir futbolcunun detaylı Covid tarama ve testleri neticesinde pozitif olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbol takımı oyuncularımızdan bir kişinin detaylı Covid tarama ve testleri neticesinde pozitif olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır. Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.




FENERBAHÇE'YE GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI
ekipleri, bir futbolcusu corona virüsüne yakalanan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

GALATASARAY


ANTALYASPOR


BEŞİKTAŞ

  1. 24.08.2020
  2. Güncelleme: 24.08.2020 13:02
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