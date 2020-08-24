Max Kruse'nin başı dertte! Fenerbahçe izin vermezse...

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan ve sarı lacivertlilerle davalık olan Alman yıldız Max Kruse için ülkesinin basınında önemli bir haber kaleme alındı.

Bz-berlin.de'nin konu ile ilgili okuyucularına aktardığı habere göre, Union Berlin'in yaz transfer sezonundaki en çarpıcı ismi Max Kruse'nin oynaması tehlikede.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Kruse, 2022'ye dek süren sözleşmesinin tek taraflı feshetmiş ve Fenerbahçe'den ayrılmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından sarı lacivertliler, yasal işlem başlatmıştı.

FENERBAHÇE LİSANSINI VERMİYOR

Öte yandan Fenerbahçe'nin, Max Kruse'nin lisansını Union Berlin'e vermediği aktarılırken, bu tercihin mantıklı olduğu ifade edildi.

Hukuki sürecin devam ettiği dile getirilen haberde Union Berlin Sportif Direktörü Oliver Ruhnert'in, "Şu anda konuyu FIFA'ya ilettik. Herhangi bir baskımız yok." sözlerine yer verilirken, Union Berlin'de oyuncunun sahaya çıkması için hiçbir belgenin olmadığı ve bunun sadece Fenerbahçe'nin elinde olduğu aktarıldı.