Fenerbahçeli Rodrigues için geliyorlar! Olimpiakos transferi...

Fenerbahçe'de inişli çıkışlı bir performans sergileyen ve zaman zaman camiada eleştiri oklarının hedefi olan Garry Rodrigues için Yunan devi Olimpiakos devreye girdi.

Yunan basınında yer alan bilgilere göre sarı lacivertli futbolcu için kırmızı beyazlı kulübün yetkilileri randevu talep etti.

BU HAFTA GÖRÜŞME

Öte yandan Olimpiakoslu idarecilerin Fenerbahçe yönetiminden isteğinin bu hafta içi transfer görüşmesi yapmak olduğu kaydedildi.

Garry Rodrigues, bu sezon toplamda 29 maça çıkarken 4 gol 6 asistle oynamıştı.