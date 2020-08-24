Son dakika: Fenerbahçeli Rodrigues için geliyorlar! Olimpiakos transferi... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Fenerbahçeli Rodrigues için geliyorlar! transferi...

Fenerbahçeli Rodrigues için geliyorlar! Olimpiakos transferi...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler geçtiğimiz sezon 2 yıllığına kiraladığı ile yollarını ayırmak üzere... Yunan medyasında yer alan bilgilere göre yıldız futbolcuya talip oldu ve görüşme için randevu istedi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'de inişli çıkışlı bir performans sergileyen ve zaman zaman camiada eleştiri oklarının hedefi olan için Yunan devi devreye girdi.

Yunan basınında yer alan bilgilere göre sarı lacivertli futbolcu için kırmızı beyazlı kulübün yetkilileri randevu talep etti.

BU HAFTA GÖRÜŞME
Öte yandan Olimpiakoslu idarecilerin Fenerbahçe yönetiminden isteğinin bu hafta içi görüşmesi yapmak olduğu kaydedildi.

Garry Rodrigues, bu sezon toplamda 29 maça çıkarken 4 gol 6 asistle oynamıştı.

  1. 24.08.2020
  2. Güncelleme: 24.08.2020 14:11
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