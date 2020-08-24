Fenerbahçeli Rodrigues için geliyorlar! Olimpiakos transferi...
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler geçtiğimiz sezon 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues ile yollarını ayırmak üzere... Yunan medyasında yer alan bilgilere göre yıldız futbolcuya Olimpiakos talip oldu ve görüşme için randevu istedi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'de inişli çıkışlı bir performans sergileyen ve zaman zaman camiada eleştiri oklarının hedefi olan Garry Rodrigues için Yunan devi Olimpiakos devreye girdi.
Yunan basınında yer alan bilgilere göre sarı lacivertli futbolcu için kırmızı beyazlı kulübün yetkilileri randevu talep etti.
BU HAFTA GÖRÜŞME
Öte yandan Olimpiakoslu idarecilerin Fenerbahçe yönetiminden isteğinin bu hafta içi transfer görüşmesi yapmak olduğu kaydedildi.
Garry Rodrigues, bu sezon toplamda 29 maça çıkarken 4 gol 6 asistle oynamıştı.
- 24.08.2020
- Güncelleme: 24.08.2020 14:11
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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