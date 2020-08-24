Mame Thiam: Moussa Sow ile görüştüm...

Mame Thiam: Burada olduğum için çok mutluyum. Yeni geldim, önemli bir kamp geçiriyoruz. Birbirimizi tanımak adına çok önemli bu kamp, kampın artılarını Süper Lig'e başlarken görmek istiyoruz.

"MOUSSA SOW İLE GÖRÜŞTÜM..."

"Fenerbahçe'ye gelmeden önce Moussa Sow ile görüştüm. Başarılar diledi, benim için dua ettiğini söyledi. Bende burada diğer Senegalli futbolcular gibi iyi anılmak istiyorum. Burada en büyük hedefim takıma en iyi katkıyı sağlamak."

"HER POZİSYONDA OYNAMAYA HAZIRIM"

"Birçok pozisyonda oynadım, önemli olan hocanın verdiği görev. Her pozisyonda oynamaya hazırım. Hangi pozisyonda oynayacağımı, hocamız ile görüşmedim. Beni tanıdığı için nerede oynabileceğimi biliyor, kamp döneminden sonra hocamız ile nerede oynayacağımı konuşabiliriz."

"Fenerbahçe'nin beni istediği zaman çok mutlu oldum ve eşim benim Fenerbahçe'ye gelmemi çok istedi. Allah'da biliyor elimden geleni yapacağımı, çok iyi işler yapıcağımızı düşünüyorum."

"Ben hazırım, her pozisyonda oynamaya hazırım. Önemli olan hocanın kararı, hangi pozisyonda oynadığımın önemi yok, ben elimden geleni yapacağım."

"Ben dinine bağlı bir insanım, bir uğurum yok sadece dua ediyorum, takımın en iyisi için dua ediyorum. Fenerbahçe için elimden geleni yapacağım."