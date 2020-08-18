Mame Thiam ilk kez konuştu! "Fenerbahçe'deki hedefim..."
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması giyen oyuncu Mame Thiam'ı kadrosuna katmıştı. İmza sonrası konuşan 27 yaşındaki Senegalli oyuncu, Fenerbahçe'nin sıra dışı bir kulüp olduğunu söylerken, hedefinin maksimumunu ortaya koymak olduğunu da sözlerine ekledi.
Fenerbahçe'nin, 3 yıllığına renklerine bağladığı Senegalli forvet Mame Thiam, kulüp televizyonuna konuştu. Duygularını paylaşan Thiam, sarı lacivertli formayla maksimum performansını sergilemeyi hedeflediğini belirtti. Fenerbahçe'nin harika ve sıra dışı bir kulüp olduğunu da sözlerine ekleyen Thiam'ın açıklamaları şu şekilde:
"Öncelikle gerçekten teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade edebilirim. Oynamak, takıma katkı sağlamak istiyorum. Takımın iyiliği için performans sergilemek istiyorum.
Geçen sene kendi adıma iyi geçen bir yıldı. Bu performansım neticesinde Fenerbahçe'ye geldim. Benim hedefim Fenerbahçe için maksimumu ortaya koymak. Fenerbahçe gerçekten harika ve sıra dışı bir kulüp. Burada olduğum için mutluyum ve bu sene maksimumumu sergileyeceğim.
Fenerbahçe'yi tanıyorum. Zaten takip ediyordum. Çok büyük bir kulüp. Bir an önce oynamak istiyorum. Ayrıca covid salgınının da bir an evvel sona ermesini istiyorum taraftarlarımızla buluşma adına çünkü onlar oynamak adına bizim için çok güçlü bir unsur olacak."
- 18.08.2020
- Güncelleme: 18.08.2020 12:53
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