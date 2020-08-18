Fenerbahçe'nin transferine Erol Bulut engeli! İmzalar atıldı derken... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Ağustos 2020, Salı
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Haberler Galeri Fenerbahçe'nin transferine Erol Bulut engeli! İmzalar atıldı derken...

Fenerbahçe'nin transferine Erol Bulut engeli! İmzalar atıldı derken...

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında üst üste hamleler yapan Fenerbahçe'nin transferde durmaya niyeti yok. Son olarak Kasımpaşa'dan Mame Thiam'ı bedelsiz olarak renklerine bağlayan sarı-lacivertli yönetimin imza aşamasına getirdiği isim teknik direktör Erol Bulut tarafından veto edildi. Başarılı teknik adamın isteği üzerine transferden vazgeçen Fenerbahçe yönetimi, Bulut'un tarifine uygun yıldız için harekete geçiyor.

18 Ağustos 2020 Salı 12:30 Güncelleme: 18.08.2020 12:36
Fenerbahçe'nin transferine Erol Bulut engeli! İmzalar atıldı derken...

Fenerbahçe'nin imza aşamasına getirdiği transfer teknik direktör Erol Bulut'tan geri döndü.

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Fenerbahçe'nin transferine Erol Bulut engeli! İmzalar atıldı derken...

Gelecek sezon şampiyonluğa ulaşıp hasreti dindirmek isteyen sarı-lacivertlilerde bütün planlar bunun üstüne kuruluyor.

Fenerbahçe'nin transferine Erol Bulut engeli! İmzalar atıldı derken...

Teknik direktör Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'nun koordineli bir şekilde yürüttüğü operasyonda hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler ince eleyip sık dokuyor.

Fenerbahçe'nin transferine Erol Bulut engeli! İmzalar atıldı derken...

Yeni sezon öncesi birçok isme imza attırarak transfer şov yapan Fenerbahçe'de gözler bir yandan da ayrılacak oyunculara çevrildi.

Fenerbahçe'nin transferine Erol Bulut engeli! İmzalar atıldı derken...

Tecrübeli kaleci Harun Tekin'in takımdan ayrılma ihtimalinin artması üzerine sarı-lacivertli kurmaylar bir süredir arayışlarına başlamıştı.

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