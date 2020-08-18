Fenerbahçe'nin transferine Erol Bulut engeli! İmzalar atıldı derken...

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında üst üste hamleler yapan Fenerbahçe'nin transferde durmaya niyeti yok. Son olarak Kasımpaşa'dan Mame Thiam'ı bedelsiz olarak renklerine bağlayan sarı-lacivertli yönetimin imza aşamasına getirdiği isim teknik direktör Erol Bulut tarafından veto edildi. Başarılı teknik adamın isteği üzerine transferden vazgeçen Fenerbahçe yönetimi, Bulut'un tarifine uygun yıldız için harekete geçiyor.