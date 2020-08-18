Son dakika: Resmen açıklandı! Mame Thiam Fenerbahçe'de

Yeni sezon için çalışmalarını devam ettiren Fenerbahçe transferin en hareketli takımlarından biri olarak göze çarpıyor. Birçok ismi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde, anlaşmaya varılan 27 yaşındaki Senegalli golcü Mame Thiam Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne geldiği öğrenilmişti. Sarı-lacivertliler, yaptıkları paylaşımla yeni transfer Mame Thiam'ı resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Mame Thiam için kulübü ve kendisiyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlamıştır. Kulübümüz, Senegalli forveti 3 yıllığına renklerine bağlamıştır. Çubuklu formamızla mücadele edecek 27 yaşındaki Thiam'a ailemize hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgi ve desteğiyle nice şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İşte o paylaşım...