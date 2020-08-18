Son dakika: Mame Thiam Fenerbahçe'de! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
18 Ağustos 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Resmen açıklandı! F.Bahçe'den bir bomba daha...

Son dakika: Resmen açıklandı! 'de

Son dakika: Resmen açıklandı! Mame Thiam Fenerbahçe'de

Son dakika... hazırıklarını sürdüren 'de sabahın erken saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden yapılan alev emojili paylaşım taraftarları heyecanlanmıştı. Sarı-lacivertliler yaptıkları paylaşımla yeni transferini resmen açıkladı.

için çalışmalarını devam ettiren transferin en hareketli takımlarından biri olarak göze çarpıyor. Birçok ismi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde, anlaşmaya varılan 27 yaşındaki Senegalli golcü Fenerbahçe 'ne geldiği öğrenilmişti. Sarı-lacivertliler, yaptıkları paylaşımla yeni Mame Thiam'ı resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Mame Thiam için kulübü ve kendisiyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlamıştır. Kulübümüz, Senegalli forveti 3 yıllığına renklerine bağlamıştır. Çubuklu formamızla mücadele edecek 27 yaşındaki Thiam'a ailemize hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgi ve desteğiyle nice şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İşte o paylaşım...

  1. 18.08.2020
  2. Güncelleme: 18.08.2020 10:49
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