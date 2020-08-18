Son dakika: Resmen açıklandı! Mame Thiam Fenerbahçe'de
Son dakika... Yeni sezon hazırıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sabahın erken saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden yapılan alev emojili paylaşım taraftarları heyecanlanmıştı. Sarı-lacivertliler yaptıkları paylaşımla yeni transferini resmen açıkladı.
Yeni sezon için çalışmalarını devam ettiren Fenerbahçe transferin en hareketli takımlarından biri olarak göze çarpıyor. Birçok ismi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde, anlaşmaya varılan 27 yaşındaki Senegalli golcü Mame Thiam Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne geldiği öğrenilmişti. Sarı-lacivertliler, yaptıkları paylaşımla yeni transfer Mame Thiam'ı resmen açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Mame Thiam için kulübü ve kendisiyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlamıştır. Kulübümüz, Senegalli forveti 3 yıllığına renklerine bağlamıştır. Çubuklu formamızla mücadele edecek 27 yaşındaki Thiam'a ailemize hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgi ve desteğiyle nice şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
İşte o paylaşım...
#FenerbahçeGeliyor ???? https://t.co/N589a3CoVu pic.twitter.com/uWagyIAqyt— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 18, 2020
- 18.08.2020
- Güncelleme: 18.08.2020 10:49
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Resmen açıklandı! Mame Thiam Fenerbahçe'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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