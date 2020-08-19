Çubuklu'yu dün giyen Mame Thiam, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Öncelikle gerçekten teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade edebilirim. Oynamak, takıma katkı sağlamak istiyorum. Takımın iyiliği için performans sergilemek istiyorum. Geçen sene kendi adıma iyi bir yıldı. Bu performansım neticesinde Fenerbahçe'ye geldim. Benim hedefim Fenerbahçe için maksimumu ortaya koymak. Fenerbahçe gerçekten harika ve sıra dışı bir kulüp. Burada olduğum için mutluyum ve bu sene maksimumumu sergileyeceğim. Fenerbahçe'yi tanıyorum. Zaten takip ediyordum. Çok büyük bir kulüp. Bir an önce oynamak istiyorum."

İLK İDMANINA ÇIKTI

Thiam, dün ilk idmanına çıktı. Teknik direktör Erol Bulut ile antrenman öncesi kısa bir görüşme yapan Senegalli, daha sonra alkışlarla saha ortasına geldi ve takım arkadaşlarıyla tanıştı.