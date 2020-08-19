‘Harika ve sıra dışı bir kulüp’
Fenerbahçe formasını sırtına geçiren Thiam, "Burada olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade edebilirim. Oynamak, takıma katkı sağlamak istiyorum. Takımın iyiliği için performans sergilemek istiyorum." dedi.
Çubuklu'yu dün giyen Mame Thiam, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Öncelikle gerçekten teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade edebilirim. Oynamak, takıma katkı sağlamak istiyorum. Takımın iyiliği için performans sergilemek istiyorum. Geçen sene kendi adıma iyi bir yıldı. Bu performansım neticesinde Fenerbahçe'ye geldim. Benim hedefim Fenerbahçe için maksimumu ortaya koymak. Fenerbahçe gerçekten harika ve sıra dışı bir kulüp. Burada olduğum için mutluyum ve bu sene maksimumumu sergileyeceğim. Fenerbahçe'yi tanıyorum. Zaten takip ediyordum. Çok büyük bir kulüp. Bir an önce oynamak istiyorum."
İLK İDMANINA ÇIKTI
Thiam, dün ilk idmanına çıktı. Teknik direktör Erol Bulut ile antrenman öncesi kısa bir görüşme yapan Senegalli, daha sonra alkışlarla saha ortasına geldi ve takım arkadaşlarıyla tanıştı.
- 19.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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