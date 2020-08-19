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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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‘Harika ve sıra dışı bir kulüp’

‘Harika ve sıra dışı bir kulüp’

formasını sırtına geçiren , "Burada olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade edebilirim. Oynamak, takıma katkı sağlamak istiyorum. Takımın iyiliği için performans sergilemek istiyorum." dedi.

Çubuklu'yu dün giyen Mame , duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Öncelikle gerçekten teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade edebilirim. Oynamak, takıma katkı sağlamak istiyorum. Takımın iyiliği için performans sergilemek istiyorum. Geçen sene kendi adıma iyi bir yıldı. Bu performansım neticesinde 'ye geldim. Benim hedefim Fenerbahçe için maksimumu ortaya koymak. Fenerbahçe gerçekten harika ve sıra dışı bir kulüp. Burada olduğum için mutluyum ve bu sene maksimumumu sergileyeceğim. Fenerbahçe'yi tanıyorum. Zaten takip ediyordum. Çok büyük bir kulüp. Bir an önce oynamak istiyorum."

İLK İDMANINA ÇIKTI
Thiam, dün ilk idmanına çıktı. Teknik direktör Erol Bulut ile antrenman öncesi kısa bir görüşme yapan Senegalli, daha sonra alkışlarla saha ortasına geldi ve takım arkadaşlarıyla tanıştı.

  1. 19.8.2020
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