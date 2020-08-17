Erol Bulut'tan bambaşka taktik! İşte 2021 model Fenerbahçe

Kabus gibi bir sezon geçiren Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu topladığı 53 puanla 7. sırada tamamlamıştı. Bu durum sarı-lacivertli taraftarları derinden üzerken, yönetim yeni sezon için erkenden harekete geçmişti. Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu başarılı teknik adam Erol Bulut ile dolduran Fenerbahçe, sezon öncesi İstanbulspor ile çıktığı hazırlık mücadelesinden 4-0'lık net bir skorla ayrılmayı bilmişti. Peki bu karşılaşma yeni sezon Fenerbahçe'si için nelere işaret etti. İşte detaylar...