Erol Bulut'tan bambaşka taktik! İşte 2021 model Fenerbahçe - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Erol Bulut'tan bambaşka taktik! İşte 2021 model Fenerbahçe

Kabus gibi bir sezon geçiren Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu topladığı 53 puanla 7. sırada tamamlamıştı. Bu durum sarı-lacivertli taraftarları derinden üzerken, yönetim yeni sezon için erkenden harekete geçmişti. Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu başarılı teknik adam Erol Bulut ile dolduran Fenerbahçe, sezon öncesi İstanbulspor ile çıktığı hazırlık mücadelesinden 4-0'lık net bir skorla ayrılmayı bilmişti. Peki bu karşılaşma yeni sezon Fenerbahçe'si için nelere işaret etti. İşte detaylar...

17 Ağustos 2020 Pazartesi 17:42 Güncelleme: 17.08.2020 17:42
Erol Bulut'tan bambaşka taktik! İşte 2021 model Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin önceki gün İstanbulspor'u 4-0 yendiği hazırlık maçı, yeni sezonda nasıl bir sarı lacivertli takım izleyeceğimiz konusunda önemli ipuçları verdi.

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Erol Bulut'tan bambaşka taktik! İşte 2021 model Fenerbahçe

SORULAR YANIT BULUYOR
Teknik direktör Erol Bulut'un oyun sistemi ve yeni transferlerin performansı başta olmak üzere birçok soru önemli ölçüde yanıt buldu. İşte o sorular ve yanıtları:

Erol Bulut'tan bambaşka taktik! İşte 2021 model Fenerbahçe

RAKİBE ÖNDE BASKI YAPACAK
Geçen sezona göre Fenerbahçe'nin oyun anlayışında ne değişecek? Sarı lacivertliler geçtiğimiz yıllarda topa hakim olup rakibine oyununu kabul ettirmeye çalışıyordu.
Erol Bulut, rakibe önde baskı yapıp hataya zorlayan, agresif bir oyun anlayışını sahaya yansıtmaya planlıyor.

Erol Bulut'tan bambaşka taktik! İşte 2021 model Fenerbahçe

DİZİLİŞ AYNI, PLAN FARKLI
Sarı lacivertlilerin saha dizilişi ve oyun sistemi nasıl olacak? Saha dizilişi aynı geçen yıl olduğu gibi 4-3-2-1 ve zaman zaman da 4-2-3-1'e dönecek.

Erol Bulut'tan bambaşka taktik! İşte 2021 model Fenerbahçe

Diziliş aynı gibi gözükse de, daha hareketli ve sahanın her yanında pres yapmaya çalışan bir takım izleyeceğimiz kesin.

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