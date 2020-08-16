Mame Thiam Fenerbahçe'de! İşte İstanbul'daki transfer görüşmesinin görüntüleri

Gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, santrfor takviyesi yapmak için kolları sıvadı. Vedat Muriqi'nin geleceğinin belirsizliğini koruması ve Mevlüt Erdinç'in geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalması sebebiyle golcü transferine yönelen sarı-lacivertliler, aradığı ismi Süper Lig'de buldu. Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın 27 yaşındaki hücum oyuncusu için görüşmelere başladı.

Sarı-lacivertli kurmaylar, Kasımpaşa'nın 27 yaşındaki golcüsü Mame Thiam ile bir otelde bir araya geldi. Yapılan bu görüşme sonucu Fenerbahçe, Mame Thiam ile her konuda anlaşmaya vardı. Kasımpaşa ile görüşmeler son aşamaya geldi.Thiam, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 12 gol attı, 5 de asist yaptı.









