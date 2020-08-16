Mame Thiam Fenerbahçe'de! İşte İstanbul'daki transfer görüşmesinin görüntüleri
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'den hamleler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetim, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da başarılı bir grafik çizen hücum oyuncusu Mame Thiam ile İstanbul'da transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme son derece olumlu geçti ve sarı-lacivertliler, golcü futbolcu ile her konuda anlaşmaya vardı.
Gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, santrfor takviyesi yapmak için kolları sıvadı. Vedat Muriqi'nin geleceğinin belirsizliğini koruması ve Mevlüt Erdinç'in geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalması sebebiyle golcü transferine yönelen sarı-lacivertliler, aradığı ismi Süper Lig'de buldu. Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın 27 yaşındaki hücum oyuncusu için görüşmelere başladı.
Sarı-lacivertli kurmaylar, Kasımpaşa'nın 27 yaşındaki golcüsü Mame Thiam ile bir otelde bir araya geldi. Yapılan bu görüşme sonucu Fenerbahçe, Mame Thiam ile her konuda anlaşmaya vardı. Kasımpaşa ile görüşmeler son aşamaya geldi.Thiam, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 12 gol attı, 5 de asist yaptı.
- 16.08.2020
- Güncelleme: 16.08.2020 19:50
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mame Thiam Fenerbahçe'de! İşte İstanbul'daki transfer görüşmesinin görüntüleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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