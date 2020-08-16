Mame Thiam Fenerbahçe'de! İşte İstanbul'daki transfer görüşmesinin görüntüleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
16 Ağustos 2020, Pazar
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'de! İşte 'daki görüşmesinin görüntüleri

Mame Thiam Fenerbahçe'de! İşte İstanbul'daki transfer görüşmesinin görüntüleri

Transferin hızlı takımı 'den hamleler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetim, geçtiğimiz sezon 'da başarılı bir grafik çizen hücum oyuncusu ile 'da görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme son derece olumlu geçti ve sarı-lacivertliler, golcü futbolcu ile her konuda anlaşmaya vardı.

Gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmalarına hız veren , santrfor takviyesi yapmak için kolları sıvadı. Vedat Muriqi'nin geleceğinin belirsizliğini koruması ve 'in geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalması sebebiyle golcü transferine yönelen sarı-lacivertliler, aradığı ismi 'de buldu. Fenerbahçe, 'nın 27 yaşındaki hücum oyuncusu için görüşmelere başladı.

Sarı-lacivertli kurmaylar, Kasımpaşa'nın 27 yaşındaki golcüsü ile bir otelde bir araya geldi. Yapılan bu görüşme sonucu Fenerbahçe, Mame Thiam ile her konuda anlaşmaya vardı. Kasımpaşa ile görüşmeler son aşamaya geldi.Thiam, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 12 gol attı, 5 de asist yaptı.

Fenerbahçe Mame Thiam ile görüştü!





  1. 16.08.2020
  2. Güncelleme: 16.08.2020 19:50
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