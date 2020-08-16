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16 Ağustos 2020, Pazar
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iddiası

Loic Remy iddiası

Formasını 2 sezon giydiği Lille ile sözleşmesi sona eren 'nin F.Bahçe'nin gündeminde olduğu iddia edildi.

Serie A'ya yükselen Benevento'nun geçtiğimiz haftaki sağlık kontrolünden geçemeyen 33 yaşındaki forvetin sarı-lacivertlilerle anlaşabileceği ileri sürüldü. Kanarya'nın tecrübeli golcüye iki senelik sözleşme teklifinde bulunduğu kaydedildi. Fransız futbolcu, , Lens, Nice, Marsimya, QPR, , , Getafe, Las Palmas ve Lille formaları giydi.

  1. 16.8.2020
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