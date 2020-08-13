Transferin gözdesi Diego Perotti kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?
Uzun zamandır ismi Fenerbahçe ile anılan Diego Perotti hakkında futbolseverler birçok mecrada araştırma yapıyor. Diego Perotti'nin yaşamı, kariyeri, özellikleri ve oynadığı takımlar merak konusu oldu. Peki, Diego Perotti kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?
Transfer döneminin gözde isimlerinden biri olan Diego Perotti birçok kişi tarafından araştırılıyor. Özellikle Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcunun yaşamı ve özellikleri merak konusu oldu.
DIEGO PEROTTI KİMDİR?
Diego Perotti 26 Temmuz 1988 yılında Arjantin Moreno'da dünyaya geldi. CD Meron altyapısında futbola başlayan Arjantinli yıldız kariyerinde Sevilla, Boca Juniors, Genoa ve Roma gibi dünyaca ünlü takımların formasını giydi. Genel olarak sol kanatta görev alan Perotti, sağ ayağını etkili olarak kullanabiliyor. Perotti'nin boyu ise 179 cm. Kariyerinde 1 Avrupa Ligi şampiyonluğu ve 1 İspanya Kupası yer alıyor.
- 13.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Transferin gözdesi Diego Perotti kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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