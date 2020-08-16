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Luiz Gustavo'ya Monaco da talip oldu! İşte önerilen rakam
Fenerbahçe'nin, geride bıraktığımız sezon başında Olympique Marsilya'dan kadrosuna kattığı Luiz Gustavo'nun talipleri artıyor. Brezilyalı yıldız için Lyon'un ardından bir başka Fransız temsilcisi Monaco da devreye girdi. İşte önerilen rakam ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
16 Ağustos 2020 Pazar 14:58
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Transfer dönemi açılır açılmaz 4 ismi kadrosuna katan Fenerbahçe, çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
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Gelecek sezon Süper Lig'de iddialı bir kadro ile mücadele etmek isteyen sarı-lacivertli takım, bir yandan da yeni transferler için kaynak yaratmaya çalışıyor.
Fenerbahçe'nin geride bıraktığımız sezonun başında Olympique Marsilya'dan kadrosuna kattığı Luiz Gustavo ise geçirdiği başarılı sezonun ardından peşine birçok kulübü takmayı başardı.
33 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu için ilk devreye giren takım Olympique Lyon olmuştu. Fransız ekibinin yıldız futbolcu için Fenerbahçe'ye 7 milyon Euro önerdiği ifade ediliyordu.
Ancak teklifleri 10 milyon Euro'dan açan sarı-lacivertli yönetim, daha az önerileri kabul etmiyor. Bununla birlikte Gustavo hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı.