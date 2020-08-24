Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte ödenecek rakam
Yeni sezon transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Urugaylı stoper Mauricio Lemos'u transfer etti. İşte transfere dair tüm detaylar ve ödenecek rakam... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER
Önümüzdeki sezon kapsamında transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, bir transferi daha bitirdi. Kanarya, bir süredir görüşmelerde bulunduğu yıldız stoperi kadrosuna kattı.
LEMOS FENERBAHÇE'DE
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Las Palmas'ta forma giyen 24 yaşındaki Urugaylı savunmacısı Mauricio Lemos, Fenerbahçe'ye 1.5 milyon € bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.
LEMOS KİMDİR?
Defensor altyapısından yetişen ve Avrupa'ya ilk olarak Rubin Kazan ile gelen 24 yaşındaki sağ ayaklı Lemos, ardından Las Palmas ve Sassuolo formaları giydi. Lemos, La Liga 2'de geçen sezon 26 maça çıktı.
Mauricio Lemos, Uruguay Milli Takımı formasını da iki kez giydi.
- 24.08.2020
- Güncelleme: 24.08.2020 18:22
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte ödenecek rakam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.