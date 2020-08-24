Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte ödenecek rakam

Önümüzdeki sezon kapsamında transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, bir transferi daha bitirdi. Kanarya, bir süredir görüşmelerde bulunduğu yıldız stoperi kadrosuna kattı.

LEMOS FENERBAHÇE'DE

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Las Palmas'ta forma giyen 24 yaşındaki Urugaylı savunmacısı Mauricio Lemos, Fenerbahçe'ye 1.5 milyon € bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

LEMOS KİMDİR?

Defensor altyapısından yetişen ve Avrupa'ya ilk olarak Rubin Kazan ile gelen 24 yaşındaki sağ ayaklı Lemos, ardından Las Palmas ve Sassuolo formaları giydi. Lemos, La Liga 2'de geçen sezon 26 maça çıktı.

Mauricio Lemos, Uruguay Milli Takımı formasını da iki kez giydi.