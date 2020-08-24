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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Kanarya transferi bitirdi! İşte ödenecek rakam

transferi bitirdi! İşte ödenecek rakam

Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte ödenecek rakam

Yeni sezon çalışmalarına son sürat devam eden 'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Urugaylı stoper 'u transfer etti. İşte transfere dair tüm detaylar ve ödenecek rakam... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER

Önümüzdeki sezon kapsamında çalışmalarına ara vermeden devam eden , bir transferi daha bitirdi. Kanarya, bir süredir görüşmelerde bulunduğu yıldız stoperi kadrosuna kattı.

LEMOS FENERBAHÇE'DE

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; 'ta forma giyen 24 yaşındaki Urugaylı savunmacısı , Fenerbahçe'ye 1.5 milyon € bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

LEMOS KİMDİR?

Defensor altyapısından yetişen ve Avrupa'ya ilk olarak ile gelen 24 yaşındaki sağ ayaklı Lemos, ardından Las Palmas ve Sassuolo formaları giydi. Lemos, 2'de geçen sezon 26 maça çıktı.

Mauricio Lemos, Uruguay formasını da iki kez giydi.

Transfer haberleri | Lemos'ta işlem tamam! Fenerbahçe... - Fenerbahçe - Spor Haberleri

Fenerbahçe Las Palmas'tan Lemos'u kadrosuna kattı

  1. 24.08.2020
  2. Güncelleme: 24.08.2020 18:22
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