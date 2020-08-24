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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Transferde flaş gelişme! Mario Mandzukic ve Fenerbahçe...

Santrfor arayışlarında olan 'de ismi ön plana çıkmıştı. Sarı-lacivertli takıma isteklerini ileten Hırvat golcü, İtalyan devi Roma ile görüşmelere başladı.

ile sözleşmesi sona eren takım arayışlarına başladı. Dünyaca ünlü santrforun adı ile anılırken İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Tuttosport'un haberine göre, Hırvat golcü, İtalya Serie A takımlarından Roma ile görüşmelere başladı.

FENERBAHÇE'DEN İSTEĞİYLE AYNI!
Bonservisi elinde olan yıldız futbolcu, Fenerbahçe'den talep ettiği ücret olan 4 milyon euro (35 milyon lira) aynısını Roma'dan istedi. Mario Mandzukic'in yıllık 2 senelik sözleşme arzu ettiği ve İtalyan kulübü ile görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

Kariyerinde , ve Juventus gibi devlerin formasını giyen 34 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezonu Al Duhail'de geçirdi.

  1. 24.08.2020
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