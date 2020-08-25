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25 Ağustos 2020, Salı
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Dev adamlar hız kesmiyor

Dev adamlar hız kesmiyor

F.Bahçe , hazırlıklarına devam ediyor.

F.Bahçe , hazırlıklarına devam ediyor. Ülker Salonu'nda idmanları sürdüren basketbolcular, Kokoskov yönetiminde dün 2.5 saat süren taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

  1. 25.8.2020
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