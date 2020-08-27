Fenerbahçe'nin yeni transferi Lemos'tan Muslera ve Barcelona itirafı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
27 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Lemos'tan Muslera ve Barcelona itirafı!

'nin yeni transferi Lemos'tan Muslera ve Barcelona itirafı!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lemos'tan Muslera ve Barcelona itirafı!

'nin yeni transferlerinden Uruguaylı stoper Mauricio Lemos, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki oyuncu, Barcelona'dan da bir dönem teklif aldığını ifade ederken, Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera ile transferini konuşmadığını dile getirdi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye'nin en büyük kulübünde olmaktan dolayı çok mutluyum. Bana gerçekleştirilmiş olan bu güzel karşılama için teşekkür ederim. Bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum.

Kulübün tarihini çok iyi biliyorum. Çok küçük yaşlardan beri Türk futbolunu ailemle takip ederdim. Kulübün büyüklüğünü biliyordum. Lugano'yla da konuştum. Benim için çok iyi bir adım olacağını kendisi de söyledi.

Bir insanın kendisinden bahsetmesi çok zordur. Genel olarak şunu söyleyebilirim; teknik bir stoperim, topla çıkmayı çok severim, agresif bir oyuncuyum. Buraya elimden gelenin en iyisini kazanmak için geldim. Bu kulüp her zaman kupaları kazanmalıdır.

Futbol aslında biraz karmaşık bir spordur. Belki mental olarak hazır olmadığım dönemler oldu. En son İspanya 2. Lig'inde oynadım. Orada oynama sebebim; futbolcu olduğumu hatırlamak istememdi. Şu an her anlamda hazırım.

"BARCELONA'DAN RESMİ TEKLİF..."

Barcelona'dan resmi bir teklif almıştım ama o zaman çok gençtim. Benim amacım oynayarak kendimi göstermekti. Barcelona çok büyük bir kulüp ve orada oynamak zordu. Hayatta bazen böyle kararlar verebiliyorsunuz. Şimdi büyük bir kulüpteyim.

Emre Belözoğlu gerçekten çok büyük bir kaptan. Ne kadar büyük bir futbolcu olduğunu da kariyerinde gösterdi. Süreç başından beri kendisi benimle ilgilendi. Onun güvenine ve teknik ekibimizle başkanımızın güvenine teşekkür ediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum.

"MUSLERA'YLA KONUŞMADIM"

Buraya gelmeden önce zamanım olmadı, Muslera'yla konuşamadım. Ancak kendisini tanıyorum çok büyük bir karakter, çok büyük futbolcu. Lugano'yla konuşma fırsatım da çok olmadı ama kendisi çok büyük bir referans. Hazır hissediyorum kendimi, zaten hazır olmasaydım buraya gelmezdim. Sahada; hayatınızı her şeyinizi vermeniz gerekiyor. Burada oynayabilmek için her şeyden biraz olması gerekiyor sizde.

Derbi maçlarını izlerdim. Çok çekişmeli maçlar olurdu. Kavgaların yaşandığı büyük bir rekabet olurdu. Büyük takımların zaten böyle tutkulu taraftarı olur. Buradaki karşılanma şeklinden biraz şaşırdım. Çok mutlu oldum. Onlara geri dönüş olarak kupalar kazanmak istiyorum.

24 yaşındaki savunmacı, Fenerbahçe'de 3 numaralı formayı terletecek.

Lemos'tan Barcelona sözleri!

  1. 27.08.2020
  2. Güncelleme: 27.08.2020 14:49
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