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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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'ye ikinci ligden teklif geldi!

Adil Rami'ye ikinci ligden teklif geldi!

Bir dönem forması da giyen Fransız defans oyuncusu 'ye sürpriz bir teklif geldi. ekibi , tecrübeli futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'de kısa bir dönem forma giyen Fransız defans oyuncusu 'nin yeni adresi netleşiyor. Rus ekibi Sochi'den ayrıldığından beri kulüpsüz olan tecrübeli oyuncuya teklif götüren sürpriz ekip ortaya çıktı.

gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre Serie B'ye yükselen , deneyimli isme teklif götürdü. Rami'nin şu anda birçok teklifi değerlendirdiği ve Reggina'ya cevabını kısa süre içerisinde ileteceği ifade edildi.

34 yaşındaki Fas asıllı Fransız yıldız, sarı-lacivertli formayla toplamda 7 maça çıkmıştı.


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  1. 24.08.2020
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