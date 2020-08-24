Adil Rami'ye ikinci ligden teklif geldi!

Fenerbahçe'de kısa bir dönem forma giyen Fransız defans oyuncusu Adil Rami'nin yeni adresi netleşiyor. Rus ekibi Sochi'den ayrıldığından beri kulüpsüz olan tecrübeli oyuncuya teklif götüren sürpriz ekip ortaya çıktı.

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre Serie B'ye yükselen Reggina, deneyimli isme teklif götürdü. Rami'nin şu anda birçok teklifi değerlendirdiği ve Reggina'ya cevabını kısa süre içerisinde ileteceği ifade edildi.

34 yaşındaki Fas asıllı Fransız yıldız, sarı-lacivertli formayla toplamda 7 maça çıkmıştı.



